COMUNE DI TRENTO * RISTRUTTURAZIONE: «RIAPERTA LA FARMACIA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO, IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO»

16.54 - venerdì 13 settembre 2024

Riaperta la farmacia comunale di via Vittorio Veneto. La struttura, completamente rinnovata, risponderà alle esigenze della comunità offrendo una gamma di servizi che guardano al futuro della sanità territoriale.

Da lunedì 9 settembre 2024 la farmacia comunale di via Vittorio Veneto, a Trento, è ritornata alla propria sede originaria al civico 39 ed è ora aperta al pubblico dopo un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento.

Le farmacie comunali di Trento, nate nel 1968 con l’apertura di questa sede in via Vittorio Veneto, rappresentano un importante punto di riferimento per il territorio.

La farmacia del rione San Giuseppe è stata la prima farmacia comunale della città e ora è completamente rinnovata e pronta a rispondere alle moderne esigenze della comunità offrendo un’ampia gamma di servizi che rispondono alle esigenze del presente e guardano al futuro della sanità territoriale.

L’intervento di ristrutturazione ha rappresentato un investimento significativo da parte di Farmacie Comunali SpA, la società che gestisce le dieci farmacie dislocate nel comune di Trento e altre dieci farmacie presenti in altri comuni del territorio trentino, oltre ad un dispensario.

Il progetto, frutto di un attento lavoro di pianificazione e cura dei dettagli, è stato realizzato con l’obiettivo di creare un ambiente innovativo e in linea con le nuove esigenze della clientela. La società è orgogliosa di restituire alla comunità di Trento la prima farmacia comunale in una veste completamente nuova, proseguendo nel proprio impegno di garantire un servizio di alta qualità, e consolidando il ruolo delle Farmacie Comunali come punto di riferimento per la salute dei cittadini.