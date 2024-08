COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * SPINI DI GARDOLO: «AVEVANO OCCUPATO ARBITRARIAMENTE UN ALLOGGIO, DENUNCIATI TRE UOMINI»

11.41 - venerdì 23 agosto 2024

Mercoledì scorso durante un servizio di controllo in Piazza Dante, un agente della Polizia locale notava un soggetto che urlava minacciosamente nei confronti dei passanti brandendo un coltello da cucina. L’agente si metteva all’inseguimento dell’uomo che a bordo di una bicicletta si allontanava in direzione di Piazza da Vinci. Sul posto intervenivano immediatamente altre due pattuglie che riuscivano a intercettare il soggetto in piazza della Portela e fermarlo subito dopo mentre lo stesso stava cercando di tornare verso piazza Dante. Il coltello veniva sottoposto a sequestro penale e si procedeva quindi ad accompagnare il giovane – di nazionalità nigeriana – presso gli uffici di via Maccani, dove lo stesso veniva fotosegnalato e quindi deferito all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di arma. Nei confronti della persona, regolare sul territorio nazionale, si procedeva inoltre a contestare la sanzione in quanto in palese stato di ubriachezza, applicando anche il Daspo urbano.

Nella stessa mattinata il personale della Squadra sicurezza urbana denunciava tre uomini – tutti di nazionalità tunisina – che avevano occupato arbitrariamente un alloggio nella zona di Spini. Uno dei soggetti, durante le operazioni, opponeva resistenza e pertanto veniva segnalato all’Autorità giudiziaria anche per quest’ultimo reato. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.