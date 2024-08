COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * RAPINA ALLE ALBERE: «STRAPPA DAL COLLO DI UNO STUDENTE UNA CATENINA D’ORO, ARRESTATO»

16.39 - giovedì 22 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Arresto per rapina ieri alle Albere da parte della Polizia locale. Poco prima della mezzanotte di ieri, nel quartiere delle Albere, uno studente veniva avvicinato da un giovane che prima lo bloccava per un braccio e quindi gli strappava dal collo una catenina d’oro del valore di circa 1800 euro. Lo studente provava a resistere alla violenza, ma il rapinatore estraeva uno spray al peperoncino utilizzandolo contro il ragazzo. Nel frattempo un amico dell’universitario cercava di intervenire in sua difesa, ma un secondo soggetto – creando un diversivo – provava a sua volta a derubarlo, dandosi poi alla fuga in direzione di via Giusti.

I due studenti nonostante gli effetti della sostanza urticante rincorrevano uno dei due soggetti che nel frangente continuava a spruzzare lo spray al peperoncino in direzione di questi. Sul posto sopraggiungeva una pattuglia della Polizia locale che stava controllando la zona e gli agenti, vista la scena, bloccavano immediatamente il ragazzo – di nazionalità marocchina – che veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato per rapina. Anche in ragione della gravità dell’accaduto il Pubblico ministero disponeva l’immediata traduzione in carcere del soggetto. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.