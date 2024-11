COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * MARTIGNANO: «TAMPONAMENTO ALL’USCITA DELLA GALLERIA, CODE ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ»

10.26 - giovedì 14 novembre 2024

Tamponamento all’uscita della galleria, code all’ingresso della città. La polizia locale di Trento è stata allertata stamattina verso le 7.15 per un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale, all’uscita della galleria di Martignano, in direzione Trento. Un camion proveniente dalla bretella che scende dal sobborgo collinare è entrato in collisione con la Panda che procedeva sulla tangenziale. Il tamponamento ha avuto ripercussioni sul traffico del mattino causando lunghe code all’ingresso della città e sulla tangenziale.