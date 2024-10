COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * «FERMATE IN BOLGHERA DUE MINORI CON ATTREZZI DA SCASSO, DEFERITE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA»

09.39 - mercoledì 16 ottobre 2024

Fermate in Bolghera dalla Polizia locale due minori con attrezzi da scasso. Lo scorso giovedì agenti della Polizia locale impegnati nei controlli disposti nella zona della chiesa di Sant’Antonio e lungo le vie della Bolghera, sono stati avvicinati da una persona che segnalava di aver appena visto due ragazze che, con fare sospetto, si erano introdotte all’interno di un giroscale condominiale.

Gli agenti le vedevano poi uscire furtivamente dall’edificio e allontanarsi. Hanno iniziato quindi a seguirle a debita distanza, notando che si aggiravano lungo le vie vicine all’ospedale S. Chiara guardando gli accessi degli edifici. Insospettiti da tali atteggiamenti hanno provveduto a fermarle per un controllo, anche in considerazione delle segnalazioni di furti all’interno degli appartamenti.

Le due giovani, entrambe minorenni, erano in possesso di arnesi da scasso, tra i quali due cacciaviti con la punta a taglio di oltre 30 centimetri di lunghezza, altri due cacciaviti più piccoli e una chiave inglese, oltre a delle schede in plastica ricavate da una confezione di shampoo, che spesso vengono usate per l’apertura di porte blindate, quando queste non sono chiuse a chiave.

Le minori sono state identificate e si è provveduto al sequestro degli arnesi rinvenuti. Le stesse sono state deferite all’autorità giudiziaria e – su disposizione del pubblico ministero – affidate a una struttura protetta per minori. Non è stato infatti possibile rintracciare i genitori vista la reticenza di entrambe a fornire indicazioni utili sulla loro famiglia di origine.