COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * CONTROLLI: «90 PEDONI INVESTITI DAL 2023, 106 SANZIONI PER MANCATA PRECEDENZA»

13.42 - lunedì 14 ottobre 2024

Novanta pedoni investiti dal 2023. La Polizia locale intensifica i controlli. Presidi agli attraversamenti pedonali: controllate 500 persone, 106 sanzioni per mancata precedenza, per non aver ridotto la velocità o per mancato stop sulle strisce.

La sicurezza dei pedoni rappresenta una grande emergenza a livello nazionale. Basti pensare che nel 2023 in Italia ci sono stati quasi 18 mila e 500 investimenti di pedoni (oltre 8 mila sulle strisce pedonali). In 485 casi i pedoni sono deceduti in seguito all’investimento. Il mezzo maggiormente coinvolto è l’automobile, sia per quanto riguarda gli incidenti con feriti (14 mila e 500 circa), sia per quanto riguarda gli incidenti mortali (354).

A Trento gli investimenti con pedone sono stati 41 nel 2023 e 33 nel 2024. Nel 2023 sono stati 50 i pedoni coinvolti, 44 le persone ferite, di cui 39 pedoni. In 37 casi l’incidente ha coinvolto un’auto, in 4 un autocarro, una volta un autobus, 3 volte una moto, 4 una bicicletta, 2 una microcar elettrica (1 caso è stato catalogato come “altro”). Nel 2024 fino ad oggi sono stati 40 i pedoni coinvolti, 36 le persone ferite (di cui 35 pedoni). Nessun investimento ha avuto esiti mortali. In 33 casi l’investimento ha avuto come protagonista un’auto, in 2 un autocarro, una volta un bus, 3 volte una moto, 2 volte un ciclomotore, una volta una bici, una volta una microcar elettrica.

Vista la rilevanza di questi dati, il personale della Polizia locale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, ha messo in campo una serie di controlli mirati in prossimità degli attraversamenti pedonali dell’area urbana. La finalità dei controlli è quella di sensibilizzare ed educare tutti i conducenti di veicoli al rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada, necessarie e fondamentali per la tutela dei pedoni.

Nel corso dell’attività iniziata a giugno di quest’anno quotidianamente una pattuglia di agenti ha presidiato un attraversamento pedonale per verificare e garantire il rispetto delle norme. Nello specifico sono stati effettuate 170 presenze agli attraversamenti pedonali, sono state sottoposte a controllo oltre 500 persone di cui 106 sono state sanzionate per non aver dato la precedenza, per non aver ridotto la velocità o per non essersi fermate davanti a un pedone che utilizzava l’attraversamento pedonale.

La Polizia locale ricorda che l’attenzione e il rispetto che i conducenti di veicoli devono avere nei confronti dei pedoni è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. I pedoni, essendo utenti vulnerabili della strada, non dispongono delle protezioni fisiche che offrono i veicoli, come cinture di sicurezza o airbag. Questo li rende particolarmente esposti a gravi conseguenze in caso di incidente. Per questo motivo, i conducenti devono adottare un comportamento responsabile, rispettando sempre le regole del codice della strada e prestando particolare attenzione in prossimità di attraversamenti pedonali, scuole, aree

residenziali o luoghi frequentati da bambini e anziani.

Ridurre la velocità in questi contesti e dare la precedenza ai pedoni non è solo un obbligo legale, ma anche un gesto di responsabilità civica che può fare la differenza tra la vita e la morte. Oltre alla velocità, è importante evitare distrazioni come l’uso del cellulare o altre attività che possono distogliere l’attenzione dalla guida. Anche un attimo di disattenzione può risultare fatale quando un pedone si trova nelle vicinanze del veicolo. La visibilità è un altro fattore cruciale: durante le ore serali o in condizioni meteorologiche avverse, i conducenti devono essere ancora più attenti, utilizzando correttamente le luci e prestando maggiore attenzione ai movimenti dei pedoni.