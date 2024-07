COMUNE DI TRENTO * POLITICHE SOCIALI: «PRANZI – GINNASTICA – MUSICA -PASSEGGIATE, L’ESTATE OVER 65 È ATTIVA CON PRONTO PIA»

13.22 - lunedì 8 luglio 2024

Pranzi, ginnastica, musica e passeggiate l’estate over 65 è attiva con Pronto Pia. Tante le attività che proseguono nei mesi caldi al Centro “Contrada Larga” e al Centro Servizi di Povo. I volontari sono disponibili per la compagnia telefonica

e per piccoli interventi domestici. Nel 2023, quasi 11 mila le azioni messe in campo da 134 volontari che hanno donato più di 16 mila ore per i bisogni degli anziani.

Anche quest’estate il Comune offre spazi freschi e attività di intrattenimento per anziani nei centri servizi di via San Giovanni Bosco e di Povo. Tante le iniziative previste per trascorrere la stagione in compagnia, dalla presenza telefonica o a domicilio all’animazione in gruppo, dagli accompagnamenti alle piccole commissioni, senza perdere di vista le opportunità offerte per il disbrigo delle pratiche e l’utilizzo della tecnologia con il supporto dello sportello digitale.

Al Centro “Contrada Larga” di via San Giovanni Bosco proseguiranno le attività motorie e le passeggiate all’aperto, le gite, gli atelier creativi, gli appuntamenti culturali, lo sportello tecnologico e i momenti di socializzazione, che prevedono un pranzo mensile e aperitivi con musica. Non mancherà inoltre la possibilità quotidiana di leggere i giornali e giocare a carte. In molti quartieri proseguono poi le attività di animazione e socializzazione. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0461.235348 o il numero verde 800.29.21.21 gestito dal Centro servizi anziani “Contrada larga”, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

Il Centro Servizi di Gardolo dà appuntamento a Palazzo Crivelli in via Sant’Anna il martedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 con attività di allenamento cognitivo, relazione, ascolto e sportello tecnologico, oltre a organizzare due incontri mensili di animazione in via Giongo. Per informazioni, chiamare lo 0461.235348. Il servizio Welfare e coesione sociale, in collaborazione con il Centro servizi anziani di Gardolo e i volontari, propone inoltre il consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio a Palazzo Crivelli in via Sant’Anna con l’iniziativa di allenamento cognitivo “Non ti scordar di me”, che propone giochi da tavolo e tombola.

Il Centro Servizi di Povo nel periodo estivo continuerà le sue numerose attività, quali il the delle 10, il Coro Madama Dorè e le partite di burraco. L’arrivo dell’estate non ferma nemmeno i corsi nella Vasca terapeutica con l’iniziativa “Sveglia del Mattino”. E ancora, è sempre attivo il telefono AMI-comunità che cerca di contrastare l’isolamento degli anziani e prosegue il sevizio di Cura e igiene per l’utenza del territorio insieme al servizio di Mensa aperta. Grazie alla presenza dei giovani che stanno svolgendo il servizio civile nazionale al Comune di Trento prosegue anche lo Sportello digitale, disponibile su appuntamento il primo, terzo e quinto martedì del mese per supportare le persone che hanno poca dimestichezza con i servizi online della Pubblica Amministrazione e i dispositivi elettronici. Per informazioni sulle attività e le opportunità offerte, è possibile contattare il numero 0461.818101.

Inoltre, in collaborazione con i volontari, proseguono sul territorio le attività di animazione nel quartiere San Giuseppe – San Pio X con il “Progetto Sole sì – Soli no”, che prevede due appuntamenti settimanali il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 11 al parco Maso Ginocchio per momenti di gioco, chiacchiere e merenda. E ancora, il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 alla Casa delle Associazioni in via Bronzetti 29 sarà possibile riunirsi per il “The delle donne e gioco alle carte”. E per chi volesse pranzare in compagnia, è possibile prendere parte al pranzo comunitario mensile che si svolge alla Parrocchia di San Giuseppe – San Pio X. Per informazioni contattare il numero 366.93942322.

Nel quartiere San Martino, nella sala Circoscrizionale (ex Circolo San Martino) di via della Predara 11, in collaborazione con il Centro servizi Contrada Larga, tutti i martedì dalle 9 alle 11.30 continuano gli incontri di allenamento per la mente e i giochi in compagnia. Mercoledì 10 luglio e mercoledì 7 agosto, in collaborazione con i giovani dell’Associazione provinciale per i minori (Appm), saranno inoltre proposti dei momenti socio-animativi. Per informazioni, è possibile contattare Angela Tomasi (345.6035368).

Anche nella Circoscrizione Oltrefersina non si interrompono le attività di animazione e socializzazione a cura del servizio Welfare e coesione sociale in collaborazione con il Centro servizi anziani Contrada Larga. Due gli appuntamenti mensili previsti, per maggiori informazioni contattare Silvia (345.6033044) o Flavia (328.1508023).

Il 2023 consegna dati importanti per quanto riguarda gli interventi di supporto erogati in favore degli utenti più anziani. Sono infatti state fornite 10 mila 986 risposte grazie alla disponibilità di 134 volontari che hanno donato 16 mila e 589 ore. Il bisogno di compagnia sia telefonica che a domicilio è stato il supporto maggiormente richiesto con 6.996 domande, seguito dagli accompagnamenti alle visite mediche (1.672), da ritiro e consegna delle provette sanitarie (1.646), da piccole commissioni (278) e richiesta informazioni (315), ma anche dal disbrigo delle pratiche burocratiche (67) e da piccole riparazioni (12). A questi interventi si aggiungono poi i momenti di animazione e socializzazione di gruppo organizzati dalle realtà di volontariato sui territori.

Il progetto Pronto Pia (Persone Insieme per gli Anziani) nasce da una rete di associazioni e cooperative del territorio, cui si affiancano singoli cittadini attivi, che con le risorse del volontariato collaborano per dare risposte ad alcuni bisogni delle persone sole con più di 65 anni. Formato principalmente da realtà di volontariato, mira a valorizzare e sostenere azioni di cittadinanza attiva nei quartieri della comunità Val d’Adige, per favorire la domiciliarità degli anziani e il sollievo delle famiglie nei compiti di cura. La regia è del servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento con il Centro servizi anziani “Contrada Larga”.

Per diventare volontario del progetto Pronto Pia e chiedere informazioni in merito alla tipologia di impegno o attività, è possibile fare riferimento al numero verde oppure alle singole realtà territoriali quali servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento, Centro servizi anziani “Contrada Larga” (cooperativa Kaleidoscopio), Auser, Anteas, Avulss, associazione Telefono d’argento dell’Argentario, Telefono d’argento Oltrefersina, Telefono d’argento Aldeno Cimone Garniga Terme, Parrocchie di Trento Nord, Parrocchia Duomo e Santa Maria Maggiore, Parrocchia San Martino e San Pietro, Casa Melograno di Povo e telefono AMI-COmunità dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Margherita Grazioli, volontari dei quartieri di San Giuseppe, Ravina e Romagnano, le cooperative ST Gestioni, Fai, e Sad e l’associazione Pro.di.gio.