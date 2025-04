COMUNE DI TRENTO * PIAZZA TRIDENTE: «“BAR TERRAZZA“, ORDINANZA DI CHIUSURA FINO AL 13 MAGGIO»

17.30 - mercoledì 30 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Bar Terrazza, ordinanza di chiusura fino al 13 maggio. É stata disposta la sospensione provvisoria della licenza per il “Bar Terrazza”, in piazza del Tridente, a causa della perdita totale dei punti della “patente” prevista dal Regolamento comunale per la convivenza.

Il provvedimento impone al titolare, per un periodo di 15 giorni consecutivi, la sospensione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’ordinanza è stata notificata a mano, direttamente nelle mani del titolare, è entrata in vigore ieri e quindi la chiusura del locale è prevista fino a martedì 13 maggio prossimo compreso.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento che dispone la sospensione dell’attività si applica – salvo che il fatto non costituisca reato – la sanzione amministrativa di 178 euro e la sospensione dell’attività per ulteriori 30 giorni.