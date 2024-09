COMUNE DI TRENTO * PARCHEGGIO ITALCEMENTI: «DI NOTTE IL COSTO È DI 50 CENTESIMI ALL’ORA, SOSTA GRATIS DALLE 6.00 ALLE 00.30»

17.55 - lunedì 23 settembre 2024

Parcheggio Italcementi, approvate le tariffe. Sosta gratis dalle 6 a mezzanotte e mezza. Di notte il costo è di 50 centesimi all’ora. La gestione affidata a Trentino Mobilità.

Il grande parcheggio di attestamento all’ex Italcementi – che può ospitare oltre 700 veicoli dopo l’ampliamento dello scorso maggio – viene affidato in gestione a Trentino Mobilità.

Il parcheggio, considerata la sua localizzazione, dovrebbe essere principalmente destinato agli utilizzatori della città a copertura dell’orario lavorativo (pendolari). In considerazione però del grado di occupazione elevato sia di giorno che di notte, che non permette di trovare facilmente stalli liberi, la Giunta comunale ha deciso di introdurre una tariffa oraria, seppur minima, per la fascia notturna, al fine di disincentivare le soste di lunga durata.

Le tariffe per la sosta valide per tutti i giorni dell’anno sono: dalle 00.30 alle 6 (tariffa notturna) 50 centesimi all’ora per pagamenti presso i parcometri e di 45 centesimi all’ora per pagamenti con le app; dalle 6 alle 00.30 invece la sosta è gratuita. L’affidamento avviene secondo le modalità stabilite nella convenzione per l’esercizio del servizio della sosta e degli altri servizi connessi con la mobilità urbana firmata tra Comune e Trentino Mobilità.