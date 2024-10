COMUNE DI TRENTO * NOMINE: «ENRICO MENAPACE NUOVO DIRETTORE GENERALE, SUCCEDE A LIVIA FERRARIO DA OGGI IN PENSIONE»

14.04 - giovedì 31 ottobre 2024

È Enrico Menapace il nuovo direttore generale del Comune di Trento. Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi il decreto di nomina di Enrico Menapace quale nuovo direttore generale del Comune di Trento. Menapace succede a Livia Ferrario che oggi, nel giorno del suo compleanno, va in pensione.. “Ringrazio di cuore la dottoressa Ferrario per il servizio reso, la lealtà verso l’istituzione e il coraggio con il quale ha accompagnato la Giunta e l’Amministrazione in questi anni ricchi di sfide” ha detto il sindaco.

Anche Enrico Menapace proviene dai vertici dell’amministrazione provinciale dove ha ricoperto i ruoli di segretario generale della Giunta provinciale e di dirigente generale dell’Appa e dell’Avvocatura.

“Per questa parte conclusiva di consiliatura Menapace porterà la sua esperienza manageriale e la sua competenza specifica in ambito giuridico e ambientale, conoscenze di grandissima utilità viste le trasformazioni urbanistiche in atto nella nostra città” è stato il commento del primo cittadino nel dare il benvenuto al nuovo direttore generale.