COMUNE DI TRENTO * “MUNICIPIUM TRIDENTI”: «CONSEGNATA L’ONORIFICENZA AL PROFESSOR GIORGIO PERILLI, PER LA SUA ATTIVITÀ ARTISTICA»

07.53 - mercoledì 7 agosto 2024

Consegnato il “Municipium tridenti” al professor Giorgio Perilli. Il presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli ha consegnato ieri in sala Falconetto a Palazzo Geremia l’onorificenza “Municipium Tridenti” al professor Giorgio Perilli.

Nativo di Chieti, Perilli è a Trento dal 1962 dove ha svolto la sua attività artistica come pittore. Già professore al Liceo Galilei, tutt’ora insegna all’Università della terza età.

Prima della consegna al professore dell’onorificenza gli hanno reso omaggio il professor Claudio Tugnoli e Liana Casatta Cozzini dell’Associazione culturale “Gruppo Trento” di cui Perilli è presidente. Tugnoli ha sottolineato come “la lezione pittorica di Perilli è inscindibile dalla sua volontà di condivisione, comunicazione e trasmissione, nello spirito di una pedagogia dell’operare artistico come studio e ricerca incessante della verità delle cose e della vita” mentre Casatta Cozzini ha rimarcato come “il suo impegno come artista poi, non solo praticato nel suo studio con la realizzazione di pregevoli opere, ma dedicato con passione e generosità nei corsi di disegno e pittura seguitissimi sia all’Università popolare che all’Udtet e tuttora come insegnante e presidente del nostro gruppo, ha lasciato ai suoi allievi una eredità preziosa e di grande soddisfazione”.

Il presidente Piccoli ha spiegato che l’onorificenza “Municipium tridenti” viene attribuita a persone, enti o associazioni, le quali con la propria significativa attività, impegno, lavoro, studio in ambito professionale, economico, culturale, sportivo, sociale, della solidarietà e cultura hanno onorato la municipalità di Trento contribuendo ad accrescere il prestigio o abbiano agito in conformità con i valori fondanti l’ordinamento del Comune di Trento.

Il sindaco Franco Ianeselli invece ha detto: “Sono qui per ringraziare il professor Perilli per aver disseminato in città una sensibilità che non è solo estetica, ma è anche etica: hanno a che fare con l’etica l’insegnamento, la passione pedagogica, la condivisione, la ricerca comune di un’espressione artistica capace di emozionare e far riflettere”.

Giorgio Perilli è nato a Chieti nel 1933. Risiede e opera a Trento dal 1962. Il suo curriculum di pittore è depositato dal 1995 (in visione al pubblico) negli archivi iconobiografici del Ministero dei Beni Culturali e del MART. Insegna dal 1958. Già ordinario di disegno e storia dell’arte nel Liceo Galilei di Trento, è stato incaricato di storia dell’arte e di pittura presso l’U.P.T. di Trento. Tuttora insegna presso l’UTEDT.

Dagli anni Settanta svolge attività nel campo della storia dell’arte e della critica, attraverso conferenze, dispense e articoli. Promotore di studi su vari artisti trentini, ha scritto, col figlio Marco, la monografia su “Luigi Bonazza” (Trento, Publiprint, 1992) e ha fornito il materiale al MART per la costituzione del relativo archivio. Ha tenuto personali, anche antologiche, ha partecipato a rassegne nazionali e regionali. Del suo lavoro complessivo si sono interessati Pietro Annigoni, Federico Zeri, Sandra Pinto, Gabriella Belli, Danilo Eccher, Alfredo Paglione, Fausto Celestini, Luigi Degasperi, Giampaolo Visetti, Paolo Piffer e altri.