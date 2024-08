COMUNE DI TRENTO * MONTE BONDONE: «IL 29/8 CONFERENZA STAMPA ALLE VIOTE, CON SOPRALLUOGO PER TESTARE NUOVI SENTIERI»

17.33 - martedì 27 agosto 2024

Monte Bondone, giovedì conferenza stampa alle Viote con sopralluogo per testare nuovi sentieri e percorsi. Giovedì 29 agosto, a partire dalle ore 9.30, i giornalisti sono invitati a partecipare al sopralluogo, organizzato da Comune e Apt in collaborazione con l’Azienda forestale, per testare i nuovi percorsi per mountain bike, nordic walking e trekking sul Monte Bondone. Tutti gli itinerari sono segnalati da nuovi cartelli che riportano le distanze, i tempi di percorrenza e il dislivello.

Il ritrovo è alle ore 9.15 a Vason al parcheggio ex Zadra (sotto l’hotel Montana) da dove si partirà per la visita alla palestra di roccia. Alle 10 è prevista la risalita con la funivia a cima Palon e quindi la discesa dal sentiero dei mughi e delle trincee. Alle 11.40 è previsto il ritiro delle biciclette all’hotel Cristallo e la partenza verso le Viote.

Alle 12.30, al parco giochi delle Viote, è prevista una conferenza stampa dedicata ad approfondire i progetti di sviluppo curati in questi mesi dall’Osservatorio Monte Bondone nonché i progetti futuri ai quali si sta lavorando.

Seguirà il pranzo al rifugio Viote, da qualche mese affidato a un nuovo gestore. Nel pomeriggio si farà ritorno a Vason percorrendo il percorso per mountain bike e nordic walking che passa da Mezzavia-Selva (il giro ha una durata di circa 2 ore e 30). Alle 17.30 è previsto l’arrivo a Vason con la riconsegna delle bici.

Sarà possibile partecipare all’intero sopralluogo oppure solo a una parte. I giornalisti sono pregati di confermare la presenza inviando una mail a ufficio.stampa@comune.trento.it in modo da consentire la prenotazione delle biciclette e l’organizzazione ottimale della giornata. Al sopralluogo parteciperanno il sindaco Franco Ianeselli, la vice Elisabetta Bozzarelli, il direttore di Apt Matteo Agnolin e il direttore dell’Azienda forestale Maurizio Fraizingher.