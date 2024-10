COMUNE DI TRENTO * MOBILITÀ:«PARCHEGGIO EX ITALCEMENTI, DAL 15 OTTOBRE SARÀ A PAGAMENTO NELLE ORE NOTTURNE»

13.31 - lunedì 7 ottobre 2024



Mobilità, ecco le novità: nuovo cicloparcheggio alla stazione. Italcementi a pagamento di notte, si sposta la sosta dei pullman. Novità in vista per quanto riguarda la mobilità (leggera e collettiva) e i parcheggi. Nuovo cicloparcheggio. Il cicloparcheggio esistente di via Dogana 14 sarà indisponibile all’utenza dal 20 ottobre indicativamente per un anno, tempo necessario per i lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione da parte di Rfi. A questo periodo si devono sommare i tempi di predisposizione del nuovo e definitivo cicloparcheggio da parte del Comune di Trento: la nuova struttura sarà in vetro e acciaio, avrà duecento posti bici su due livelli e sarà dotata di servizi accessori quali gli armadietti per l’utenza, l’area per la manutenzione e il lavaggio, la colonnina per la ricarica delle bici elettriche.

Considerata l’importanza di offrire agli utilizzatori della stazione ferroviaria la disponibilità di un ricovero protetto per la sosta prolungata delle biciclette, è stato individuato uno spazio dove realizzare un cicloparcheggio temporaneo, sebbene a capienza ridotta, nelle immediate vicinanze di quello esistente. Il nuovo cicloparcheggio sarà disponibile dal 15 ottobre. Per raggiungerlo si entra da via Dogana 2 attraverso il cancello della Trento Malè: il nuovo cicloparcheggio si trova sotto il portico vicino alla sala esami della Motorizzazione sul marciapiede del binario 1. Ci si accede tramite un cancello in grigliato metallico che verrà gestito con lo stesso sistema di controllo accessi degli altri cicloparcheggi e ciclobox della città.

Area dedicata per i pullman a lunga percorrenza. Da oggi, lunedì 7 ottobre, la fermata dedicata ai pullman a lunga percorrenza è spostata da Lungadige Monte Grappa nell’area sosta bus di Lungadige San Nicolò, lungo la corsia laterale a senso unico utilizzabile per entrambe le direzioni di marcia tramite le vicine rotatorie. Da giovedì 17 ottobre sarà attiva la nuova area di carico/scarico per i servizi nazionali e internazionali. I pullman in arrivo da Lungadige San Nicolò in direzione nord-sud entreranno nella strada laterale immediatamente a sud del parcheggio Italcementi e faranno un breve percorso ad anello per caricare e scaricare i passeggeri nell’area dedicata. La sosta, nel caso fosse necessaria, avverrà invece nell’area sosta bus di Lungadige San Nicolò.

Parcheggio Italcementi. Da martedì 15 ottobre il grande parcheggio di attestamento all’ex Italcementi sarà a pagamento nelle ore notturne. La tariffa per la sosta valida per tutti i giorni dell’anno è in vigore da mezzanotte e mezza alle 6 e sarà di 50 centesimi all’ora se si paga nei parcometri e di 45 centesimi all’ora se si paga con le app. Dalle 6 del mattino a mezzanotte e mezza invece la sosta resta gratuita. Il parcheggio, considerata la sua localizzazione, è principalmente destinato ai pendolari. Visto il grado di occupazione elevato sia di giorno che di notte, che non permette di trovare facilmente stalli liberi, è stata introdotta una tariffa oraria, seppur minima, per la fascia notturna, in modo da disincentivare le soste di lunga durata. Il parcheggio di Piedicastello ha 687 posti auto complessivi: di questi, 149 sono liberi, mentre 14 sono riservati ai disabili.