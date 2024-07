COMUNE DI TRENTO * MOBILITÀ SOSTENIBILE: «MONOPATTINI IN SHARING, DA OGGI TIER DIVENTA DOTT»

15.28 - giovedì 25 luglio 2024

Mobilità sostenibile. Monopattini in sharing, da oggi Tier diventa Dott. Servizio disponibile in 18 città italiane e sosta più ordinata. La fusione delle due società consente l’utilizzo dei mezzi in Italia e in Europa con la nuova app. Il rilascio dei mezzi deve avvenire nei punti di sosta consentiti. Per i nuovi utenti la prima corsa di venti minuti è gratuita

Da oggi, 25 luglio, tutti gli utenti dei monopattini Tier di Trento vedranno la transizione del servizio di micromobilità in sharing sotto il marchio Dott. Questo cambiamento, parte del processo di fusione tra i leader di mercato Tier e Dott, permetterà agli utenti di accedere a una più ampia flotta di monopattini e biciclette elettrici in 18 città di tutta Italia con evidenti vantaggi in termini di praticità.

“Siamo entusiasti di questa nuova fase e siamo certi che l’integrazione tra Tier e Dott rappresenterà un ulteriore passo avanti per il nostro servizio di mobilità sostenibile, apportando benefici significativi agli utenti e diventando un partner ancora più affidabile per il Comune.” – spiega Vittorio Gattari, direttore Relazioni istituzionali di Dott che aggiunge – “Abbiamo riservato un codice sconto dedicato a tutti i nuovi utenti che proveranno per la prima volta il nostro servizio, per consentire loro di testarlo e familiarizzare con le nuove funzionalità della app.”

D’intesa con l’Amministrazione comunale, l’operatore aggiornerà, infatti, le modalità di parcheggio dei mezzi per garantire l’ordine e il decoro urbano. Il sistema prevede ora il prelievo del veicolo in un qualsiasi punto servito all’interno dell’area operativa, mentre nel centro città il rilascio dovrà avvenire in uno dei punti di sosta consentiti, visibili sulla app Dott, ossia rastrelliere per le bici, stalli moto o dedicati ai monopattini, come previsto dal Codice della Strada.

La fusione tra Tier e Dott comporta la migrazione degli utenti dalla app del vecchio operatore Tier a quella del nuovo Dott. Per questo gli utenti di Trento hanno ricevuto comunicazioni via email e notifiche sull’app con istruzioni, incentivi e promozioni per assicurare che il passaggio all’app Dott sia il più semplice e agevole possibile.

Allo stesso tempo, in questi giorni, la flotta di 250 monopattini a Trento è sottoposta a un’attività di manutenzione e rebranding con adesivi blu che riflettono il passaggio al nuovo marchio. Le stesse operazioni logistiche e di riposizionamento dei mezzi saranno gestite da un team congiunto che unisce le competenze e le risorse tecnologiche di entrambe le aziende che, ora unite, rappresentano il principale operatore della micromobilità in Europa. Questa fusione consentirà agli utenti Tier-Dott di accedere a un numero maggiore di veicoli in più città, sia in Italia che in Europa, tra cui Milano, Roma, Torino, Parigi, Madrid e Bruxelles.

In occasione di questa fusione l’azienda offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti a bordo di un monopattino per testare il servizio: basterà inserire il codice sconto “FREEDOM” nella sezione “Promozioni” dell’app.