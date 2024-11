COMUNE DI TRENTO * MERCATINI DI NATALE: «MANIFESTAZIONE PARCHEGGI SCOLASTICI, DOMANDE ENTRO 11/11»

14.50 - mercoledì 6 novembre 2024

Mercatini di Natale, entro le 12 di lunedì 11 novembre le domande per la gestione dei piazzali scolastici

Possono partecipare le associazioni senza scopo di lucro con sede in provincia. Gli istituti interessati sono “Bresadola”, “Manzoni”, il Seminario Maggiore e il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” nei mesi di novembre e dicembre

Le associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio provinciale hanno tempo fino alle ore 12 di lunedì 11 novembre per inviare la domanda per la gestione occasionale dei piazzali delle scuole “Giacomo Bresadola”, “Alessandro Manzoni”, Seminario Maggiore e liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” in occasione dei Mercatini di Natale, della Fiera di Santa Lucia e della Fiera della Festa d’Oro.

Il servizio deve essere garantito il 23, 24 e 30 novembre e nei giorni 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre negli orari indicati dall’avviso. Le associazioni, tra le altre cose, dovranno presidiare l’ingresso dei parcheggi, dare informazioni ai turisti e vigilare sul decoro dello spazio assegnato. La gestione si svolgerà a titolo gratuito, ma l’associazione assegnataria potrà, a sua discrezione, ricevere offerte libere per la sosta dei veicoli.

La manifestazione d’interesse va presentata attraverso l’apposito modulo all’indirizzo di posta certificata rigenerazioneurbana@pec.comune.trento.it entro le ore 12 di lunedì 11 novembre. Maggiori informazioni e il modulo da compilare si possono trovare nel sito del Comune di Trento, nella sezione “Ambiente e territorio – Mobilità e traffico urbano”.

L’assegnazione dei piazzali avverrà mediante sorteggio giovedì 14 novembre alle ore 13.30 nella sala riunioni presente al secondo piano degli uffici tecnici in via Brennero 312. È possibile partecipare al sorteggio in presenza oppure collegandosi tramite Google Meet (il link è disponibile sul sito del Comune).