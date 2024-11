COMUNE DI TRENTO * “MALAMOVIDA“: «AL VIA STASERA IL NUOVO SERVIZIO DEGLI “STREET TUTOR”, QUATTRO OPERATORI CONTROLLERANNO LE VIE DELLA CITTÀ»

12.16 - giovedì 14 novembre 2024

Malamovida, stasera parte il nuovo servizio degli “street tutor” 20 mila euro il contributo del Comune per quattro operatori che fino a fine anno controlleranno alcune vie del centro e saranno presenti anche ai mercatini di Natale.

Inizia questa sera alle 20 il nuovo servizio di “street tutor”. Si tratta di un intervento pensato per prevenire e contrastare la cosiddetta malamovida attraverso l’impiego di personale addetto ai compiti di controllo. Una novità per la quale l’Amministrazione comunale ha stanziato per quest’anno 20mila euro a copertura dell’80 per cento delle spese.

Vincitore del bando è risultato il Consorzio Trento iniziative che ha proposto di coprire 41 serate, 6 in più di quante ne prevedeva il bando. L’area interessata da questa sperimentazione – che durerà fino alla fine dell’anno – comprende piazza Duomo, via Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, largo Giosuè Carducci, via Calepina oltre alle zone dei mercatini di Natale. A queste si potranno aggiungere altre vie del centro storico individuate dalla Polizia locale. Verranno impiegati quattro addetti professionisti di istituti autorizzati dalle 20 alle 2 di notte secondo le indicazioni fornite dalla Polizia locale: potranno muoversi tutti e quattro insieme o a coppie. Tra i compiti di questi addetti ci sono tutta una serie di controlli preliminari alla serata, all’esterno del locale ma anche all’interno.