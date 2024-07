COMUNE DI TRENTO * LEGAMBIENTE * «TRENTO UNICO “COMUNE RICICLONE” SOPRA I 100 MILA ABITANTI»

14.08 - giovedì 4 luglio 2024

Legambiente, Trento unico “comune riciclone” sopra i 100 mila abitanti. È stata presentata oggi la trentunesima indagine di Legambiente sui “comuni ricicloni” e l’Italia è – fortunatamente – sempre più “rifiuti free”.. E la ricerca premia anche quest’anno Trento che risulta essere l’unico comune sopra i 100 mila abitanti a potersi fregiare del titolo.

Nel 2023 crescono a quota 698 (+11% rispetto alla scorsa edizione) i comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani (che contengono la produzione pro capite di rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno); e salgono a 4.058.542 (+ 539.590 abitanti rispetto al 2022) i cittadini serviti da un efficiente servizio di gestione dei rifiuti, che rappresentano il 6,9% del totale della popolazione (lo scorso anno il 6%). Il Nord Italia si conferma “campione” con 434 comuni virtuosi, ma è inarrestabile la rimonta del Sud che registra 231 comuni (+23,8% rispetto al 2022). Ancora fermo il Centro con 33 comuni (lo scorso anno 30). “(-10).

Questi, in estrema sintesi, i dati della XXXI edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che fotografa e premia l’impegno dei comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto avvio a riciclaggio dei materiali raccolti. Confermata la crescita dei Comuni i virtuosi oltre i 30 mila abitanti e se lo scorso anno la maggior parte era collocata nel Nord Italia, in questa edizione entrano anche comuni del Centro e del Sud. Tra i centri oltre i 50 mila abitanti Mazara del Vallo (55.129 abitanti), Carpi (72.525 abitanti) oltre ai capoluoghi Belluno (35.487), di Pordenone (51.725), Treviso (98.074) e Trento (119.021), unica città oltre i 100 mila abitanti. Maggiori informazioni su www.ricicloni.it/news/46/legambiente-presenta-la-xxxi-edizione.