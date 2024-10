COMUNE DI TRENTO * LAVAGGIO NOTTURNO STRADE: «PROSEGUIRÀ FINO AL 15 NOVEMBRE, IN QUESTI GIORNI SI OPERA NELLE ZONE DI GARDOLO E VIALE VERONA»

10.39 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Iniziato il lavaggio notturno autunnale delle strade. La segnaletica viene posizionata 48 ore prima. Si raccomanda attenzione per evitare sanzioni. In questi giorni si opera nelle zone di Gardolo e viale Verona.

link

È iniziato il lavaggio notturno autunnale delle strade che proseguirà fino al 15 novembre prossimo. Dal lunedì al giovedì, dalle ore 20.15 alle 4 (il venerdì dalle 20.15 alle 2.30) Dolomiti ambiente provvederà alle operazioni di spazzamento e lavaggio notturno delle vie. In questi giorni si opererà nelle zone di Gardolo e di viale Verona, per poi passare la prossima settimana al centro storico e via via a tutte le altre zone della città.

Almeno quarantotto ore prima dell’intervento, nelle zone interessate viene posizionata la segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta e fermata dalle 19 alle 5 del giorno successivo all’intervento. La segnaletica collocata in via temporanea ha priorità rispetto alla segnaletica esistente e collocata in via permanente.

L’invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l’ora in cui i divieti entrano in vigore. Il calendario completo è disponibile negli allegati ordinati per “via” e per “data” su www.comune.trento.it/Comunicazione/Il-Comune-informa/Ufficio-stampa/Comunicati-stampa/Lavaggio-notturno-strade-autunno-2024. È inoltre disponibile anche sulla app La mia Trento.