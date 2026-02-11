COMUNE DI TRENTO * «LA SFILATA DI CARNEVALE È RINVIATA A MARTEDÌ, ACCOMPAGNATA DA MUSICA, ARTE CIRCENSE E KRAPFEN»

15.40 - mercoledì 11 febbraio 2026

Carnevale, causa meteo la sfilata di sabato rimandata a martedì 17 febbraio

L’evento sarà accompagnato da krapfen, musica e arte circense e dalla diretta di Radio Dolomiti

Viste le previsioni meteorologiche, la sfilata di Carnevale in programma sabato 14 febbraio sarà rimandata a martedì 17.

Non cambia il programma dell’evento: a partire dalle 14.30, ci sarà la coinvolgente sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici, che partirà da piazza Fiera per dirigersi verso piazza Mostra, dove si svolgerà la premiazione finale. La sfilata sarà accompagnata dalla simpatia di Nicola Sordo, dalla musica delle bande di Gardolo, Mattarello e Vigo Cortesano e dai giocolieri del gruppo Circensema. In piazza Mostra, a rendere memorabile la premiazione finale, ci sarà la diretta di Radio Dolomiti, mentre in entrambe le piazze è prevista la distribuzione di krapfen. In caso di maltempo la sfilata è rimandata a martedì 17 febbraio.

E ancora, fino al 17 febbraio, piazza Fiera e piazza Mostra ospiteranno anche le giostre, che saranno aperte tutti i giorni dalle 14 alle 20 e con orario esteso dalle 10 alle 20 il sabato, la domenica, giovedì 12 e martedì 17.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Promoevent.

Per conoscere tutti gli eventi organizzati in centro storico e nelle circoscrizioni, è possibile consultare il sito del Comune e la pagina dedicata agli eventi del Carnevale.