COMUNE DI TRENTO * INCONTRI TERRITORIO: « IL SINDACO IANESELLI IN VISITA AL NUOVO STABILIMENTO E-PHARMA DI RAVINA, ACCOLTO DALL’AD TAFFURELLI »

16.31 - mercoledì 31 maggio 2023

Il sindaco in visita al nuovo stabilimento E-Pharma di Ravina. Un investimento da 25 milioni di euro con rilevanti risvolti occupazionali.

Il sindaco Franco Ianeselli ha visitato ieri, insieme alla presidente della Circoscrizione di Ravina-Romagnano Maria Camilla Giuliani, il nuovo stabilimento della E-Pharma, azienda farmaceutica specializzata nello studio, sviluppo e produzione di farmaci effervescenti e solubili. L’investimento nella zona industriale di Ravina ammonta a 25 milioni di euro e sarà accompagnato da un piano di assunzioni che guarda soprattutto ai giovani in uscita dal sistema scolastico trentino.

Accolto dall’amministratore delegato Davide Taffurelli, il sindaco ha dichiarato: “Questo nuovo stabilimento da 5 mila e 500 metri quadrati radica sul territorio un’azienda che investe molto sulla ricerca e sviluppo e produce farmaci e integratori che sono venduti in tutto il mondo. L’investimento è importante anche perché ha rilevanti risvolti occupazionali visto che crea posti di lavoro di qualità. Si rafforza in questo modo il ‘distretto dell’effervescenza’, che ospita aziende leader e di successo in campi diversi e di grande eccellenza come quello farmaceutico e dello spumante”.