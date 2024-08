COMUNE DI TRENTO * IANESELLI REPLICA A UIL TRASPORTI: «VIABILITÀ, VIA GRAZIOLI È ADATTA AL TRANSITO DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEZZI»

15.31 - mercoledì 7 agosto 2024

Via Grazioli è adatta al transito di tutte le tipologie di mezzi. Il sindaco Ianeselli stigmatizza gli attacchi qualunquisti ai dipendenti del Comune.

Con riferimento alla nota di Uil trasporti riguardante la pista ciclabile di via Grazioli precisiamo che nella progettazione di tutte le opere stradali i servizi tecnici comunali tengono assolutamente conto delle caratteristiche dei flussi veicolari in transito sull’arteria stradale oggetto dell’intervento. In modo particolare vengono considerate le caratteristiche dei mezzi pesanti e dei mezzi del trasporto pubblico. E così è stato anche per via Grazioli.

La dimensione della corsia veicolare (da riga bianca a riga bianca è pari a 3,50 metri lineari) è adeguata al transito di tutte le tipologie dei mezzi, compreso quelli del trasporto pubblico. La zona dei parcheggi, adeguatamente definita da segnaletica orizzontale, è esterna alla corsia e pertanto non si ritiene vi sia il pericolo di un blocco del mezzo del trasporto pubblico, anche se una macchina fosse parcheggiata in modo non perfetto.

Diverso è il caso in cui un’auto venisse lasciata sulla corsia veicolare: ma questa è una circostanza che pregiudicherebbe il passaggio dei mezzi pubblici non solo in via Grazioli, ma nella stragrande maggioranza delle strade della città. Il Comune di Trento è comunque aperto al confronto e ad apportare possibili migliorie, come del resto è sempre stato in passato. Infatti, anche se Uil Trasporti forse non ne è a conoscenza, negli interventi sulle strade cittadine il Comune di Trento dialoga costantemente con Trentino Trasporti, nel rispetto delle rispettive competenze.

Riguardo alle critiche di Uil Trasporti, il sindaco Franco Ianeselli commenta: “Mi colpisce il fatto che un sindacato dei lavoratori attacchi in modo un po’ qualunquistico, con toni da bar, dipendenti del Comune che sono apprezzati per professionalità e dedizione. Mi stupisce anche che si scriva che il Comune di Trento sia poco interessato al trasporto pubblico. Le risorse aggiuntive stanziate negli ultimi anni, la sperimentazione del trasporto notturno On/Off, il dialogo costante con Trentino Trasporti per assicurare ai cittadini di Trento un servizio sempre migliore dicono che la realtà è completamente diversa”.