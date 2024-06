COMUNE DI TRENTO * GUASTO TUBATURE GAS: «ALLE 13.00 ERANO IL 70% LE UTENZE RIATTIVATE»

16.31 - mercoledì 5 giugno 2024

Guasto tubature gas, alle 13 erano il 70 per cento le utenze riattivate. Proseguono i lavori di ripristino della rete del gas interessata dal guasto di domenica scorsa. Novareti comunica che in centro storico sono ancora non utilizzabili le tubazioni posate lungo via Silvio Pellico, piazza della Mostra, piazza Venezia per le quali stanno proseguendo gli interventi tecnici. Attualmente in questa zona sono circa il 45% le utenze riattivate. Si precisa che – anche laddove la rete risulta bonificata – non sempre lo sono in maniera conseguente le singole tubazioni di derivazioni che dalla strada entrano nelle abitazioni: pertanto è possibile che all’interno della stessa via vi siano utenze riattivate e altre non riattivate.

Considerando tutta la zona interessata dal guasto alle ore 13, il 70% delle utenze si potevano dichiarare riattivate. Se in tarda serata ci saranno novità di rilievo verrà inviato un ulteriore aggiornamento.