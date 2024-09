COMUNE DI TRENTO * “GIRO DELLE 4 MALGHE DEL BONDONE”: «UNA PASSEGGIATA PER CELEBRARE ASSOCIAZIONI E TERRITORIO, DOMENICA 22 SETTEMBRE»

08.14 - martedì 10 settembre 2024

“Giro delle 4 Malghe del Bondone”, domenica 22 settembre una passeggiata per celebrare associazioni e territorio. I partecipanti saranno accompagnati dalla musica del Corpo Bandistico di Trento e lungo il cammino potranno divertirsi con numerose attività ludiche e ricreative Degustazioni di prodotti tipici con aperitivi di taglieri e “pasta party” all’arrivo

Si terrà domenica 22 settembre il “Giro delle 4 Malghe del Bondone”, una passeggiata non competitiva dedicata alla riscoperta delle Malghe del Monte Bondone. All’evento, realizzato nell’ambito di Trento Capitale italiana ed europea del volontariato e rivolto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, parteciperanno tutte le associazioni presenti sul territorio circoscrizionale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Villaggio del fanciullo.

La partenza è prevista alle ore 9 da Malga Brigolina, dove a partire dalle 8 sarà possibile accreditarsi, ricevendo le credenziali, la mappa del percorso e un gadget. I bambini fino a 10 anni avranno inoltre in regalo i componenti di un gioco da completare durante il percorso.

Prima tappa del percorso sarà la Malga Malghet nel Villaggio Medievale, dove fino alle 12.30 si potrà fare colazione, per procedere verso la Malga di Vigolo e la Malga di Baselga in località Mezavia, dove rispettivamente fino alle 13.30 e alle 14.30 sarà possibile degustare un aperitivo di taglieri, concludendo con il ritorno alla Malga Brigolina per il “Pasta party” offerto dall’organizzazione.

I festeggiamenti proseguiranno con stand gastronomici e animazione per tutti insieme alle associazioni del territorio, che organizzeranno attività ludiche e ricreative. Alle ore 15 è infine prevista la premiazione dei pettorali a estrazione. La passeggiata sarà accompagnata dalla musica del Corpo Bandistico di Trento, che, suddiviso in quattro gruppi di fiati, si esibirà in ciascuna malga e si riunirà progressivamente fino a ricomporsi all’arrivo, a Malga Brigolina, per un concerto finale.

L’iniziativa, che prevede un percorso esteso lungo 12 chilometri con dislivello di 400 metri e uno più breve di 10 chilometri con dislivello di 300 metri, è a numero chiuso e consente una partecipazione massima di 750 persone. Le iscrizioni possono essere fatte fino al giorno stesso – in caso di adesione nel giorno dell’evento la quota sarà maggiore – scrivendo all’indirizzo mail della Pro Loco Monte Bondone segreteria@prolocomontebondone.it oppure contattando la Circoscrizione Bondone ai numeri 0461.889852 – 320.1898459 e all’indirizzo mail circoscrizione.brondone@comune.trento.it.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.