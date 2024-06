COMUNE DI TRENTO * FORNITURE: « GUASTO ALLA RETE DEL GAS, RIALLACCIATE LE PRIME UTENZE»

18.00 - lunedì 3 giugno 2024

Guasto alla rete del gas, riallacciate le prime utenze. Sono proseguiti per tutta la giornata i lavori per riattivare le forniture nelle zone interessate dal guasto che ieri ha messo fuori uso la rete del gas in alcune zone del centro città. Stasera alle 17 nella zona 1, quella di via Venezia, il 50 per cento delle utenze era già stata riattivata dai tecnici di Novareti. Nelle restanti abitazioni l’operazione, che consiste in un intervento dedicato a ogni singolo contatore, non è stata ancora portata a termine solo perché non c’era nessuno in casa.

Nella zona 2, quella di via Grazioli, via Zara e strade limitrofe, finora è stato riattivato il 10 per cento delle utenze, ma anche in questo caso la percentuale è destinata a salire con il rientro a casa delle persone dal lavoro. Nella zona 3, quella del centro storico, la più bassa dal punto di vista altimetrico, sono ancora in atto le operazioni di bonifica che oggi sono proseguite senza sosta. Dalle prime valutazioni pare che i tempi per la riattivazione delle utenze anche in quest’area saranno meno lunghi del previsto.