COMUNE DI TRENTO * ELEZIONI EUROPEE: «AL VOTO IN 101.460, PIÙ 893 STUDENTI FUORISEDE»

13.32 - lunedì 3 giugno 2024

Al voto in 101.460 più 893 studenti fuorisede. I ragazzi di Trento che hanno chiesto di votare nel luogo di studio sono 100. I seggi nel Comune sono 99, a cui si aggiungono quelli speciali, volanti e per militari. Da venerdì apertura straordinaria degli uffici elettorali per il rilascio del duplicato della tessera elettorale o per aggiornare il documento in caso di cambio di residenza

L’elettore può anche scaricare in autonomia il proprio attestato identificandosi con Spid

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. I seggi rimarranno aperti nella giornata di sabato 8 giugno dalla ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme a un documento di identità personale.

I numeri. Gli elettori del Comune di Trento sono 101.460 (52.496 femmine e 48.964 maschi) di cui 210 (142 femmine e 68 maschi) cittadini non italiani ma di altri Stati dell’Unione europea con residenza a Trento. Possono infatti votare i cittadini italiani che, alla data di domenica 9 giugno, hanno compiuto i 18 anni, sono iscritti nelle liste elettorali, e risiedono nel comune di Trento. Possono votare anche i cittadini dell’Unione europea residenti a Trento che abbiano richiesto entro l’11 marzo di votare ed eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Le circoscrizioni elettorali. In Italia ci sono cinque circoscrizioni elettorali europee, di dimensione sovra-regionale. Ad ognuna è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Ogni partito o gruppo politico ha presentato nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza. Il colore delle schede di voto è differente per ogni circoscrizione: Italia nord-orientale colore marrone, Italia nord-occidentale colore grigio, Italia centrale colore rosso, Italia meridionale colore arancione, Italia insulare colore rosa.

Gli 893 studenti fuorisede. Possono votare gli studenti fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, in un comune italiano di una regione diversa da quella in cui si trova il proprio comune di residenza. La domanda andava presentata al proprio comune di residenza almeno trentacinque giorni prima della data delle elezioni (e cioè entro il 5 maggio 2024) e poteva essere revocata entro il venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (cioè entro il 15 maggio 2024).

Gli studenti fuori sede che hanno chiesto di votare a Trento sono 893: 170 sono residenti nella circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia), 200 in quella dell’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), 167 in quella dell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), 216 in quella dell’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e 140 in quella dell’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). I 200 studenti residenti nella Circoscrizione nord-orientale, a cui appartiene anche il Trentino, voteranno al seggio 1 delle scuole elementari Sanzio. I 693 studenti residenti nelle altre Circoscrizioni voteranno invece al seggio 99 delle ex scuole elementari Bellesini.

Gli studenti di Trento che hanno chiesto di votare nel luogo di studio sono 100. Soglia di sbarramento. Ai fini dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale. È obbligatorio votare? In Italia il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l’articolo 48 della Costituzione italiana “Il suo esercizio è dovere civico”.

È possibile votare per corrispondenza o online? No, in Italia non è possibile.

I 99 seggi (più 19) del Comune di Trento. I seggi elettorali del Comune di Trento sono 99 di cui uno istituito per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede. Vi sono poi 9 seggi speciali e 8 seggi volanti per permettere la raccolta del voto presso gli ospedali, case di cura e casa circondariale. Vi sono inoltre 2 seggi dove possono votare i militari che per ragioni di servizio si trovano a Trento.

Seggi senza barriere architettoniche. I seggi senza barriere architettoniche sono attualmente 17 e sono presenti in tutte le Circoscrizioni cittadine. Si ricorda che gli elettori non deambulanti possono esprimere il diritto di voto in una sezione priva di barriere architettoniche diversa da quella di appartenenza solo esibendo insieme alla tessera elettorale e a un documento di riconoscimento un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria, anche per altre elezioni o per altri scopi, o copia autentica della patente di guida speciale. Dalle certificazioni esibite (che non possono essere sostituite dall’autocertificazione) deve risultare l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. L’attestazione viene rilasciata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, servizio Igiene pubblica.

Come si vota. L’elettore, all’atto della votazione, riceverà una scheda. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Si possono inoltre esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si esprimano tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della terza preferenza. Aggiornamento tessere elettorali. La tessera elettorale riporta i dati dell’elettore, il numero e l’indirizzo della sezione. Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale, assieme ad un documento di identità personale, presso il seggio di votazione indicato sulla tessera stessa. Gli elettori sprovvisti di tessera elettorale possono richiederne il rilascio all’ufficio Elettorale di piazza Fiera, 17 mentre in caso di cambio di abitazione all’interno del comune l’ufficio Elettorale provvede a consegnare tramite messo un tagliando adesivo, da applicare alla tessera elettorale che riporta la nuova residenza e il nuovo seggio elettorale di appartenenza. Dallo scorso 30 maggio, l’elettore può scaricare in autonomia il proprio attestato di voto per le elezioni Europee dal seguente link (si accede con Spid):

Per poter esercitare il diritto di voto è quindi importante che ogni elettore sia in possesso di una tessera elettorale che riporti i dati aggiornati della residenza dell’elettore e della sezione in cui potrà recarsi a votare. Nei casi in cui la propria tessera non riporti la nuova residenza ci si può rivolgere all’ufficio Elettorale di Piazza Fiera, 17 che fornirà i chiarimenti del caso.

Smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale. In caso di furto o smarrimento si può richiedere il duplicato all’ufficio elettorale del Comune in Piazza Fiera, 17. Si può ottenere il duplicato anche in caso di deterioramento della tessera: basterà presentarsi all’ufficio Elettorale con la vecchia tessera da restituire. Nei casi in cui non sia possibile il rilascio di una nuova tessera, l’ufficio Elettorale di piazza Fiera e le Circoscrizioni potranno comunque rilasciare agli interessati un attestato sostitutivo da presentare al seggio e valevole esclusivamente per la singola elezione. Si possono pertanto richiedere, all’ufficio Elettorale, i duplicati e gli attestati sostituivi della tessera elettorale, mentre presso le Circoscrizioni è possibile il rilascio dei soli attestati sostitutivi.

Apertura uffici comunali. Per assicurare la consegna delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali attestati sostitutivi, gli uffici rimarranno aperti al pubblico nelle giornate di venerdì 7 sabato 8 e domenica 9 giugno con il seguente orario:

Ufficio elettorale di piazza Fiera, 17 venerdì 7 giugno dalle ore 8 alle ore 18, sabato 8 giugno dalle ore 8 alle ore 23, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Uffici delle circoscrizioni: domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 13.

Altre informazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno https://dait.interno.gov.it/elezioni