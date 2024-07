COMUNE DI TRENTO * DROGA – “OPERAZIONE LAMPO”: IANESELLI, «ARRESTI ALLA PORTELA, RINGRAZIO IL QUESTORE IMPROTA»

17.44 - mercoledì 17 luglio 2024

“Operazione Lampo”, il ringraziamento del sindaco al Questore e alla Squadra Mobile per gli arresti alla Portela

Ianeselli: “Mi auguro che vengano individuati al più presto i responsabili dell’overdose di pochi giorni fa. Serve una strategia per contrastare la tossicodipendenza in ogni modo: con la repressione, la prevenzione e potenziando i centri di recupero”

“Ringrazio il questore Maurizio Improta e gli agenti della Squadra Mobile che, grazie a un paziente lavoro investigativo sul campo coordinato dalla Procura della Repubblica, hanno dato un duro colpo alla rete di spacciatori che gravita nell’area della Portela. L’operazione Lampo – questo è il nome dato all’indagine – è molto importante per la città e soprattutto per la zona della Portela, che trova una risposta alla richiesta di legalità”.

Così il sindaco Franco Ianeselli commenta l’operazione che ha portato all’arresto di sei spacciatori da parte della Polizia di Stato. “Il pensiero oggi va alla ragazza di soli 27 anni scomparsa pochi giorni fa in seguito a un’overdose di eroina – continua il sindaco – Ci auguriamo che le indagini portino al più presto a individuare i responsabili di questa morte, che non può essere dimenticata né dalle istituzioni né dalla società civile. A questo proposito, crediamo sia tempo di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti competenti. Serve una strategia che affronti la questione della tossicodipendenza da ogni punto di vista: quello della repressione dello spaccio, su cui le forze dell’ordine si stanno impegnando al massimo, ma anche quello della prevenzione, in famiglia, fuori e dentro la scuola, e quello del recupero dei tossicodipendenti, che va potenziato e deve diventare una delle priorità del piano della salute provinciale come lo era stato negli anni Settanta. Per quanto di propria competenza, l’Amministrazione comunale è pronta ad adottare tutte le iniziative più opportune e ad assicurare la massima collaborazione”.