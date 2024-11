COMUNE DI TRENTO * COMMEMORAZIONE CADUTI: «MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, DOMENICA 10 NOVEMBRE»

10.16 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le modifiche alla viabilità di domenica 10 novembre. Le variazioni riguardano piazzale Groff a Gardolo dalle 8 alle 17 e, a Meano, piazza Madonna del Caravaggio dalle 10 alle 18.00.

Sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina per la giornata di domenica 10 novembre.

In occasione della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, nel piazzale Groff di Gardolo saranno vietati il transito veicolare, la sosta e la fermata dalle 8 alle 17, con rimozione forzata al lato sud del parcheggio pubblico.

A Meano, per lo svolgimento della castagnata di San Martino, dalle 10 alle 18 in piazza Madonna del Caravaggio saranno invece in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare.