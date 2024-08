COMUNE DI TRENTO * CIRCOSCRIZIONI: « RIFORMA CONSIGLIERA ZANETTI, SETTE SU NOVE HANNO DATO PARERE POSITIVO»

09.57 - martedì 6 agosto 2024

Circoscrizioni, sette su nove hanno dato parere positivo alla riforma proposta dalla consigliera Zanetti. Pausa agostana per il “tour” della consigliera delegata Silvia Zanetti nelle dodici circoscrizioni allo scopo di illustrare il percorso che si vuole intraprendere per ripensare, modernizzandolo, il ruolo delle circoscrizioni stesse. Il giro riprenderà poi, per concludersi, a settembre con le ultime tre circoscrizioni.

Finora ha incontrato nove consigli di cui ben sette hanno dato parere positivo. Nello specifico questi sono Meano, Ravina-Romagnano, Bondone, Oltrefersina, Centro storico – Piedicastello, San Giuseppe – Santa Chiara e Villazzano. Due invece – Gardolo e Mattarello – hanno dato voto sfavorevole sollevando alcune criticità.

La consigliera Silvia Zanetti – che ha una specifica delega “in materia di modifiche regolamentari e normative al fine di valorizzare il ruolo delle Circoscrizioni quali presidio di comunità” – commenta: “Fino ad oggi, 7 su 9 consigli circoscrizionali hanno espresso il loro sostegno alle riforme proposte, riconoscendo l’importanza di un cambiamento che mira a rendere le nostre istituzioni più efficienti e vicine ai cittadini. Ben vengano contributi e critiche, purché costruttive, al fine di poter proseguire nel percorso di aggiustamento del modello circoscrizioni. La riforma non è solo un cambiamento amministrativo, ma un’opportunità per costruire una Trento più forte, coesa e attenta alle esigenze dei cittadini”.

Tantissimi sono stati i suggerimenti raccolti anche dai consigli circoscrizionali che hanno dato il loro placet alla riforma: alcuni hanno chiesto una riforma più radicale rivedendo magari anche il regolamento per l’assegnazione dei contributi.

Altri auspicano invece nelle successive fasi di sviluppo del lavoro un maggiore coinvolgimento dei consigli circoscrizionali con un dibattito più ampio anche tra le circoscrizioni stesse.