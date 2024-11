COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: «MATTARELLO, CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA NAZIONALE (18-24/11)»

12.28 - venerdì 8 novembre 2024

Circonvallazione ferroviaria, da lunedì 18 chiusura di un tratto di via Nazionale a Mattarello. Continuano i lavori per la realizzazione delle opere di imbocco della circonvallazione ferroviaria nei cantieri sud a Mattarello: da lunedì 18 a domenica 24 novembre verrà interdetto il tratto di via Nazionale adiacente al cantiere per permettere l’esecuzione dei lavori propedeutici all’attivazione della deviazione provvisoria. Per gli spostamenti nord-sud si potrà utilizzare la Statale 12.

A partire da lunedì 25 novembre ci sarà la riapertura al traffico con impianto semaforico e senso unico alternato sulla deviata di via Nazionale. A partire da lunedì 30 novembre ci sarà la riapertura completa della nuova strada deviata.