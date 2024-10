COMUNE DI TRENTO * CHIUSURA POSTE RAVINA E VILLAZZANO: SINDACO IANESELLI, «SCRIVERÒ AI VERTICI, PER CHIEDERE DI RIVEDERE LA DECISIONE»

11.16 - giovedì 24 ottobre 2024

Chiusura delle Poste di Ravina e Villazzano, il sindaco scrive ai vertici e chiede di rivedere la decisione. “Scriverò una lettera ai vertici territoriali delle Poste per esprimere la piena contrarietà dell’Amministrazione comunale alla chiusura degli sportelli di Ravina e di Villazzano”. Così il sindaco Franco Ianeselli interviene sulla decisione di privare le due comunità dei servizi fino ad oggi garantiti dall’ufficio postale.

“Sappiamo che le Poste sono una società per azioni che deve fare utili, però sappiamo anche che la mission aziendale prevede tra l’altro il sostegno alle comunità locali e ai cittadini più deboli, dagli anziani che hanno problemi di spostamento alle persone che non sanno usare i servizi digitali – continua il sindaco – Per questo chiediamo a Poste italiane di tornare sui propri passi in modo da garantire alle comunità di Ravina e di Villazzano la continuità di un presidio molto apprezzato dalla cittadinanza”.