COMUNE DI TRENTO * CARNEVALE: «TRA GIOSTRE – SFILATE – ANIMAZIONE – TRADIZIONE CULINARIA, I FESTEGGIAMENTI FINO AL 9/3»

12.55 - lunedì 24 febbraio 2025

Carnevale, i festeggiamenti in centro storico e nelle Circoscrizioni. Fino a domenica 9 marzo, giostre e sfilate, animazione e tradizione culinaria . Divieti di transito e sosta a Martignano, Gardolo, Cadine e Cognola. È arrivato febbraio e con sé il consueto appuntamento con il Carnevale, che con il suo ricco calendario di appuntamenti animerà fino a domenica 9 marzo piazze e vie del centro cittadino e delle Circoscrizioni, omaggiando la tradizione culinaria e il piacere di stare insieme.

Giostre e sfilata. Sabato 1 marzo sarà possibile divertirsi con le giostre in piazza Fiera e partecipare alla sfilata del corteo mascherato che attraverserà il centro storico tra bolle di sapone, allegri giocolieri e la musica delle bande cittadine. Si partirà da piazza Fiera e si proseguirà per via Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo, via Belenzani, via Manci, via San Marco e piazza della Mostra, dove ci sarà la premiazione del gruppo vincitore e la distribuzione di krapfen per tutti. I gruppi mascherati che partecipano al concorso dedicato alle Circoscrizioni sono “Le emozioni: Inside out” dell’area giovani e adulti di Anffas, “Balliamo le emozioni!” del Vp Full out, “Le nostre emozioni: Inside out” dell’Associazione italiana persone down Trentino, “Coco” del Lighthouse Dance Studio, “Matitoni colorati” dello studio d’arte Andromeda e “L’astuccio delle meraviglie”.

Bondone. Domenica 2 marzo è previsto il “Carneval en piazza”. L’appuntamento curato dall’associazione Pro Loco Cadine è in piazza della Regola a partire dalle 11.

Piedicastello. Domenica 2 marzo alle 12, a Piedicastello, ci sarà la gnoccolata in maschera e, a seguire, alle 14 lo spettacolo di giocoleria, mimo e magia “Mercante di gravità” di Niccolò Nardelli. L’evento è organizzato con la collaborazione della Circoscrizione Centro storico-Piedicastello.

Ravina e Romagnano. Nella Circoscrizione di Ravina-Romagnano, i festeggiamenti saranno sabato 1 marzo con la “Sbigolada di Carnevale” organizzata dal Gruppo Alpini di Romagnano, che dalle 10 alle 16 aspetterà i partecipanti al parcheggio del Centro Civico in via alle Sette Fontane. Martedì 4 marzo, dalle 11.30 alle 17 al parco di Ravina, è inoltre previsto il “Carnevale di Ravina” a cura del Gruppo AuRoRa.

Villazzano. Già da giovedì 27 febbraio alla Circoscrizione di Vilazzano ci sarà il laboratorio di Carnevale, su prenotazione, a partire dalle 16.30 alla sede dell’associazione Tre Fontane in via Giordano 4. Sabato 1 marzo, la festa si svolgerà in località Grotta a partire dalle 13 con la distribuzione dei canederli, mentre domenica 2 marzo, a partire dalle 12, ci sarà la Sgnoccolada Alpina al Centro Don Onorio Spada. Dalle 14 sono previsti spettacoli e musica con i dolci di Carnevale. Infine, martedì 4 marzo, alle 20.45 al Teatro di Villazzano, si potrà assistere al concerto barocco con balli del Settecento.

Gardolo. Anche la Circoscrizione di Gardolo si prepara a festeggiare con il Carnevale di Spini, in programma in piazza sabato 1 marzo a partire dalle 12.30. Domenica 2 marzo, a partire dalle 12, la manifestazione si sposterà nel piazzale Groff di Gardolo, per proseguire martedì 4 marzo, a partire dalle 13, nella piazza di Canova.

Argentario. Domenica 2 marzo, dalle 13 alle 18 in piazza Canopi a Martignano, ci sarà un momento conviviale con i prodotti tipici del territorio, come polenta, lucaniche e formaggio, e, per i più piccoli, è prevista la gara dei bigoi da mangiare a mani legate. La festa è organizzata dal Comitato attività culturali e ricreative di Martignano. Nel piazzale della Parrocchia di Tavernaro, dalle 11 alle 18, si mangeranno i maccheroni al ragù e i crostoli, accompagnati da musica e divertimenti curati dal Comitato San Rocco di Tavernaro. E ancora, martedì 4 marzo, dalle 8 alle 17, nell’area parcheggio pubblico di via del Campel a Villamontagna ci sarà la Polentalonga organizzata dal Comitato Carnevale di Villamontagna. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 9 marzo. Per finire, in piazza Argentario a Cognola, dalle 12 alle 16, ci sarà un momento comunitario e di intrattenimento per bambini, curato dalla Pro Loco Argentario, con balli, trucca bimbi, sfilata dei costumi e attività manuali. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a sabato 8 marzo.

Povo. Domenica 2 marzo ci sarà il Gran Carnevale di Oltrecastello organizzato dal Comitato Chiesa Oltrecastello (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 9 marzo). Martedì 4 marzo ci sarà la festa in maschera alla nuova Casa Sociale di Povo in via Dallafior. L’evento è curato dal Circolo Acli di Povo.

Mattarello. A Mattarello, da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo, gli appuntamenti saranno al Cinema Mattarello con la proiezione dei film “Io sono la fine del mondo”, in programma venerdì 28 febbraio alle 21, e “Capitan America”, in cartellone sabato primo marzo alle 20.30 e domenica alle 17. Il costo del biglietto intero è di 6,50 euro e di 5 euro il ridotto. Martedì 4 marzo si festeggerà alle 14 in piazzale Ergolding con l’animazione di “Trucchetta e Palloncio” curata dal Comitato permanente associazioni e gruppi di Mattarello.

Oltrefersina. Alla Circoscrizione Oltrefersina il carnevale comincerà alla tensostruttura di via Conci con la grostolada di giovedì 27 febbraio curata dall’associazione Promozione sociale Villazzano 3. Venerdì 28 febbraio dalle 15 alle 17 la Grostolada farà il bis alla sede del Circolo ricreativo culturale La Casota in via Gramsci. E poi, martedì 4 marzo dalle 12 alle 14 si tornerà alla tensostruttura con la gnoccolada di Carnevale, mentre al parco Maria Teresa d’Asburgo, dalle 12 alle 16, ci sarà la Festa di Carnevale con la sfilata delle mascherine per le vie del quartiere e gnocchi per tutti.

Meano. A Meano domenica 2 marzo ci sarà il Carnevale dei ragazzi, che comincerà alle 10.30 con la distribuzione del vin brulè e di uno spuntino. Alle 13, il ritrovo delle mascherine sarà al parco giochi vicino al cimitero dove verrà distribuito un tagliando a tutti i bambini per il ritiro di una sorpresa. E poi, alle 13.30 partirà la sfilata accompagnata dal Corpo Bandistico di Vigo Cortesano, seguita, alle 14, dalla distribuzione degli gnocchi al piazzale Case Sardagna e, alle 14.30, dallo spettacolo di animazione per bambini. La festa di carnevale si concluderà alle 16 con l’estrazione dei biglietti della lotteria. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 9 marzo. Martedì 4 marzo il carnevale si sposterà a Vigo Meano, dove, alle 13.30, dalla scuola materna Filo Giallo partirà la sfilata delle maschere con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Vigo-Cortesano. Alle 14 verranno distribuiti polenta, lucaniche e formaggio e, per concludere, alle 16 ci sarà la consueta estrazione della lotteria. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a sabato 8 o 15 marzo. Per finire, domenica 9 marzo a partire dalle 12, si festeggerà il carnevale di Gazzadina al Circolo Culturale San Martino con giochi e musica dal vivo con Vigilio e Paola e la distribuzione di polenta, formaggio, fagioli e lucanica. La festa si concluderà con l’estrazione della lotteria alle 15.30. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 16 marzo.

Le modifiche alla viabilità. Per i festeggiamenti di Carnevale previsti domenica 2 marzo ci saranno alcune modifiche alla viabilità a Martignano, Gardolo e Cadine. In particolare, a Martignano, dalle 10 alle 18, è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di trasporto pubblico, in piazza dei Canopi e in via alla Formigheta nel tratto compreso tra via Don Leone Serafini e il civico 4. A Gardolo, dalle 8 alle 19, saranno in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare al lato sud del piazzale Lionello Groff. Infine, a Cadine, dalle 00 alle 23 è stato istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le tipologie di veicolo in piazza della Regola. Anche a Cognola, martedì 4 marzo dalle 8 alle 20, non saranno possibili la sosta e la fermata con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in piazza dell’Argentario e in via Don Alfonso Anselmi, con deviazione del traffico veicolare lungo via Carlo e Valeria Julg.

Per restare sempre aggiornati sul programma degli eventi, è possibile consultare il sito del Comune e le pagine social degli organizzatori.