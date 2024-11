COMUNE DI TRENTO * CANDRIAI – TARGA COMMEMORATIVA PER BIAGIO VIRGILI: SINDACO IANESELLI, «VALORIZZAVA LA COMUNITÀ, PRIMA CHE IL SINGOLO»

16.00 - venerdì 15 novembre 2024

A Candriai una targa commemorativa per Biagio Virgili. È stata scoperta oggi a Candriai in via per Cesana una targa dedicata a Biagio Virgili, partigiano, consigliere provinciale e deputato al Parlamento. Guidò il Partito comunista trentino per oltre un decennio, a cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta-

Erano presenti il sindaco Franco Ianeselli, il direttore della Fondazione Museo storico Giuseppe Ferrandi, il presidente della Circoscrizione Bondone Alex Benetti e i familiari. A 14 anni dalla morte si ricorda la parabola umana e politica di Biagio Virgili che da mantovano si fece trentino per amore della politica.

Ha detto il sindaco Ianeselli: “Virgili aveva quell’attitudine che manca alla politica oggi: l’attitudine a valorizzare la comunità prima che il singolo, a rappresentare l’interesse generale piuttosto che quello particolare, a tenere in gran conto la solidarietà di partito e la correttezza anche nei rapporti con gli avversari politici”.

La targa recita: “In ricordo dell’onorevole Biagio Virgili (1920-2010) che nella sua azione politica si ispirò sempre agli ideali di giustizia e di libertà così come racchiusi nella nostra Costituzione. Per il suo impegno di eletto esercitato nel Consiglio regionale e provinciale e nel Parlamento al fine di promuovere un’autonomia attenta ai beni comuni, al territorio e agli interessi delle comunità locali. A partire da quella di Candriai alla quale si dimostrò sempre vicino. La città di Trento pose”.