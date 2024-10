COMUNE DI TRENTO * ALBERO DI NATALE: «LUNEDÌ ARRIVERÀ IN PIAZZA DUOMO, DOVE VERRÀ ADDOBBATO PER LE FESTE»

12.11 - giovedì 31 ottobre 2024

Lunedì in piazza Duomo arriva il grande albero di Natale. Si avvicina il Natale e lunedì prossimo 4 novembre – com’è tradizione – in piazza Duomo arriverà il grande albero che verrà addobbato per le feste. Si tratta di un Abete di Douglas proveniente da Candriai; è stato scelto di concerto da Comune e Azienda forestale Trento – Sopramonte perché incombeva troppo vicino all’edifico della Fondazione “asilo nel bosco” e andava comunque tagliato per ragioni di sicurezza. Ad accoglierlo ci saranno la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e il vicedirettore dell’Azienda forestale Daniele Lubello.

