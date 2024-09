COMUNE DI TRENTO * “AL LAVORO IN BICICLETTA”: «48 AZIENDE HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA, LA PRIMA CLASSIFICATA HA RAGGIUNTO IL 75,46 DI CICLABILITÀ»

16.03 - lunedì 23 settembre 2024

“Al lavoro in bicicletta”, ben 48 le aziende che hanno partecipato. Sono stati monitorati gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola dei dipendenti e degli studenti. La prima classificata ha raggiunto il 75,46 di ciclabilità.

Conclusa la settimana europea della mobilità è tempo di bilanci e quello della prima edizione de “Al lavoro in bicicletta” è certamente positivo. Sono state infatti ben 48 le aziende che hanno aderito, tra pubbliche e private, Comune di Trento compreso. L’iniziativa ha monitorato – lo scorso 18 settembre – gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola dei dipendenti/studenti degli enti partecipanti.

Le prime dieci aziende più virtuose in tema di spostamenti sostenibili nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola sono state: Gpi s.p.a, Gruppo Locauto, Federazione trentina della cooperazione, Apt Trento-Monte Bondone, Muse, Istituto comprensivo Trento 3, Scuola primaria Ravina, Scuola primaria De Gasperi, Scuola primaria Nicolodi, Scuola primaria Savio, Scuola secondaria Bronzetti-Segantini, Allitude s.p.a, Inail, Camera di commercio e Trentino marketing con un grado di ciclabilità che varia dal 75% del primo classificato al 34 % del decimo.

Le percentuali sono state calcolate facendo riferimento al numero dei dipendenti/studenti che mercoledì 18 settembre hanno raggiunto il posto di lavoro o di studio in modo sostenibile (a piedi, con bicicletta o monopattino) in relazione al numero dei dipendenti/studenti totali della sede monitorata. Nel conteggio sono stati considerati anche i dipendenti in smart working: ogni lavoratore in smart working è infatti uno spostamento risparmiato, sia in termini di congestione del traffico che in termini di emissioni inquinanti.