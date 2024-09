COMUNE DI ROVERETO (TN) * VEICOLI ELETTRICI: «OK A NUOVE INFRASTRUTTURE DI RICARICA, IN QUATTRO ZONE DELLA CITTÀ»

18.05 - mercoledì 25 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvata dalla Giunta comunale la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in quattro diverse zone della città.

Il Comune di Rovereto già a partire dal 2021 ha disposto il posizionamento su area pubblica di n. 6 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, così dislocate:

– via Follone (n. 2)

– parcheggio dell’ospedale

– parcheggio via Manzoni

– piazzale Sergio Zanon (n. 2).

Le stazioni realizzate sono di tipo Quick contraddistinte da potenze limitate pari a 22 kW. Solamente in una posizione (piazzale Sergio Zanon) è stata collocata una colonnina di ricarica del tipo Fast con potenza superiore ricompresa da 50 a 75 KW.

Il soggetto affidatario che si occupa della gestione specializzata è la Società Neogy srl del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Alperia.

In questi anni emerge chiaramente che le stazioni installate nella città di Rovereto hanno erogato migliaia di kW.

Solo a titolo di esempio si evidenzia che il numero delle sessioni di ricarica per l’intero parco delle colonnine elettriche nell’anno 2023 ha comportato oltre seimila sessioni di ricarica. Nel complesso, dal 2021 al 2023, le sessioni di ricarica sono circa pari a tredicimila.

Sulla scorta di questi dati incoraggianti il Comune di Rovereto ha ritenuto opportuno estendere la sperimentazione già avviata per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale prefigurando delle alternative tipologiche e localizzative agli insediamenti già esistenti.

Per questa ragione si è ritenuto opportuno implementare la sperimentazione volta alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, concedendo in uso a titolo oneroso per la durata di sei anni alcune aree pubbliche di proprietà comunale a Neogy srl partecipata dal Gruppo Dolomiti e Alperia.

Nello specifico le aree interessate risultano:

– parcheggio interrato via Manzoni con potenza da 50 kW;

– via Parteli in prossimità del concessionario Dorigoni con potenza da 100 kW;

– via Benacense II in prossimità del distributore Q8 e del supermercato MD con potenza da 100 kW;

– viale Vittoria in prossimità dell’istituto comprensivo di Sacco-San Giorgio con potenza da 100 kW.

L’estensione riguarda quattro localizzazioni di cui una posta a nord, una a sud, una nell’ambito della circoscrizione Sacco-San Giorgio e la quarta posta nell’ambito di un parcheggio a pagamento dell’amministrazione comunale nel centro cittadino.

Tre ricariche saranno del tipo High Power e quindi ad elevata velocità di ricarica (circa 30 minuti) e una, quella presso via Manzoni, con potenza intermedia.

Il Comune ha richiesto a Neogy srl la corresponsione di un importo annuo pari ad € 2.850,00= e una rendicontazione puntuale dei dati per poter poi pianificare nel medio periodo una specifica attuazione generale di tale servizio nell’ambito dell’intero territorio comunale.

Da valutazioni preliminari emerge che presso il Comune di Rovereto, qualora lo sviluppo della mobilità elettrica presenti la progressione stimata, dovranno trovare accoglimento dalle 40 alle 50 sedi per la ricarica.

Tale obiettivo, assolutamente lungimirante, dovrà essere verificato in seno allo studio del Piano Urbano della Mobilità sostenibile.

“Sara infatti demandato al PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l’obiettivo di pianificare la collocazione delle stazioni di ricarica all’interno del territorio comunale e in generale provvedere all’infrastrutturazione del territorio a sostegno della mobilità sostenibile. E’ infatti sempre più attuale la necessità di dotare la città di dispositivi che diano risposta alla domanda di mobilità. Domanda sempre più puntuale che deve essere soddisfatta in maniera diversificata” ha dichiarato in proposito il Vicesindaco Andrea Miniucchi, e Assessore alla pianificazione per lo sviluppo urbano sostenibile e senza barriere.