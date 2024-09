COMUNE DI ROVERETO (TN) * STADIO QUERCIA: FAIT, «LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO PORTERÀ COMPETIZIONI SEMPRE PIÙ DI ALTO LIVELLO»

10.01 - giovedì 19 settembre 2024

Allo stadio Quercia i lavori di riqualificazione funzionale e strutturale della tribuna est. Previsto anche un importante intervento parallelo per la realizzazione di un nuovo impianto indoor per l’atletica leggera.

Come ben noto l’Amministrazione comunale ha attivato un’importante, quanto ambizioso progetto presso lo stadio Quercia, funzionale alla realizzazione della nuova tribuna est atta ad ospitare oltre 2.500 spettatori ed all’approntamento di un nuovo impianto indoor per l’atletica leggera.

Il primo appalto ha previsto la demolizione della struttura esistente; lo stesso ha trovato realizzazione nell’estate 2023.

L’importo delle opere ha comportato una spesa complessiva di circa € 400.000.

Successivamente l’Amministrazione ha progettualizzato l’intervento di approntamento delle opere fondazionali profonde consistenti nella creazione di 200 pali trivellati. Tali opere sono state appaltate e risultano in fase di completamento. La conclusione dei lavori è prevista per l’ottobre 2024. Le opere fondazionali ammontano a € 1.100.000.

Si pone ora la necessità di procedere con l’affidamento delle opere finalizzate alla realizzazione della nuova tribuna.

Tale appalto comporta una spesa di circa € 4.000.000; a tale importo dovranno poi essere sommati gli oneri riflessi quali le spese fiscali, le spese tecniche, gli imprevisti, ecc.

Nel complesso il primo intervento, volto a dare completa realizzazione alla struttura, determinerà la necessità di formalizzare un appalto tra almeno dieci ditte del settore con specifica abilitazione.

La gara troverà attuazione nel corso dei prossimi mesi. L’Amministrazione procederà alla nomina degli attori tecnici per la gestione del cantiere e presumibilmente i lavori inizieranno nei primi mesi del 2025. Le opere hanno una durata prevista di 240 giorni e quindi la nuova tribuna potrà trovare ragionevole ultimazione durante la stagione invernale 2025-2026.

Parallelamente a ciò, l’Amministrazione sta elaborando il progetto esecutivo relativo all’allestimento dell’area sportiva interna in cui troveranno ospitalità le piste di atletica e di altre attività sportive. Tale progettualità ammonta ad ulteriori €4.000.000 e troverà esecuzione nel corso del 2026.

“Si tratta di un intervento molto importante – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Carlo Fait – che prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo del Quercia – e che permetterà di portare atleti e competizioni sempre più di alto livello. Un’altra struttura sportiva rinnovata quindi che darà modo all’Unione Sportiva Quercia e alla comunità intera di far diventare Rovereto sempre più, oltre che Città della Pace, anche Città dello Sport”

“Una volta ultimata la nuova struttura sportiva indoor, la città vedrà ulteriormente aumentare l’offerta di impianti sportivi di eccellenza – aggiunge l’Assessore allo Sport Michele Dorigotti . Oltre a valorizzare l’Unione Sportiva Quercia che da molti anni ha creduto in quest’opera per l’attività atletica al coperto, l’impianto sarà anche un valore aggiunto per il nuovo corso di laurea in Scienze motorie, sport e benessere, in partenza proprio in questi giorni presso gli spazi di Progetto Manifattura”.

La progettualità in parola risulta cofinanziata dalla Provincia Autonoma di Trento e dal CONI Nazionale. Il Comune di Rovereto ha stanziato le risorse di completamento non riconosciute dagli enti surrichiamati.

L’impianto sportivo nel suo complesso ospiterà adeguati spogliatoi, spazi per i giudici arbitro e il deposito per le attrezzature di allestimento degli spazi sportivi.