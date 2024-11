COMUNE DI ROVERETO (TN) * 50MO ITT MARCONI: «ASSEGNATO UN CONTRIBUTO 4 MILA EURO, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA»

17.45 - giovedì 7 novembre 2024

Dall’amministrazione comunale un riconoscimento per il ruolo svolto dall’istituto di Sant’Ilario nella crescita e nello sviluppo del territorio. Il prossimo 23 novembre l’Istituto Tecnico Marconi si appresta a festeggiare i cinquant’anni di attività, un traguardo importante a cui il Comune di Rovereto ha deciso di partecipare devolvendo 4 mila euro a sostegno delle iniziative in programma e consentendo l’utilizzo a titolo gratuito del palazzetto dello sport “Angelo Marchetti” come sede dei festeggiamenti.

L’assegnazione del contributo è un esplicito riconoscimento da parte della amministrazione comunale del ruolo fondamentale che in mezzo secolo l’istituto di Sant’Ilario ha svolto sia sotto l’aspetto educativo sia per quanto riguarda la crescita tecnica e professionale di migliaia di studenti. Una lunga tradizione di conoscenza e di competenza che ha contributo in maniera diretta anche allo sviluppo del territorio della Vallagarina in termini di occupazione e di cultura imprenditoriale.

“L’ITT Marconi di Rovereto è parte della storia e riveste un ruolo fondamentale nel panorama educativo del nostro territorio. Non solo per l’alta qualità dei diversi percorsi formativi e di specializzazione che ha offerto e offre, ma anche per la sua capacità di leggere le sfide del domani e le esigenze del contesto locale e globale, adattando e aggiornando di volta in volta le sue proposte – ha dichiarato l’assessora all’istruzione e alle politiche educative Silvia Valduga – Il legame con il territorio è particolarmente forte: abbiamo visto l’istituto collaborare attivamente con le imprese locali, con l’università e il mondo della ricerca creando sinergie che favoriscono l’orientamento professionale e il trasferimento di competenze ma abbiamo anche apprezzato la disponibilità e apertura a costruire occasioni e percorsi con l’amministrazione ed altre realtà in un’ottica di partecipazione e interazione con il tessuto sociale della città. Così contribuendo alla formazione e crescita di professionisti/e e cittadini/e. Approfitto dell’occasione di questo cinquantesimo anniversario per ringraziare il personale, famiglie, studenti e studentesse per il lavoro e impegno quotidiano”.

I festeggiamenti per il lusinghiero anniversario si terranno sia nella sede dell’istituto a Sant’Ilario sia nel Palazzetto dello sport di via Piomarta, che ospiterà un ritrovo di studenti, ex studenti, dirigenti, professori ed ex professori: di tutti coloro che hanno fatto sì che nel tempo il Marconi diventasse un istituto di eccellenza, sia sotto il profilo dell’organizzazione che della didattica. L’evento si articola in tre momenti: passato, presente e futuro.

Il primo momento prevede una ricostruzione della storia del Marconi attraverso una esposizione multimediale e una pubblicazione con foto storiche, documenti, testimonianze e interviste. Un video poi farà il punto sulla situazione attuale del Marconi, con testimonianze di ex studenti che occupano ruoli di rilievo nel mondo del lavoro. Il terzo momento, infime, getta uno sguardo sul futuro attraverso una sessione dedicata all’innovazione tecnologica e alle nuove professioni con la partecipazione di esperti del settore.