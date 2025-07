COMUNE DI BOLZANO * ZONA M4: «LA GIUNTA APPROVA IL PIANO D’ATTUAZIONE, PREVISTI 75 ALLOGGI ED UN PARCO PUBBLICO»

16.20 - giovedì 31 luglio 2025

Approvato il Piano d’attuazione per la zona mista M4 in via Similaun: previsti 75 nuovi alloggi e un parco pubblico

Nel corso della riunione odierna della Giunta comunale di Bolzano è stata approvata l’adozione del Piano d’attuazione per la zona mista M4 in via Similaun, che riguarda una superficie complessiva di 5.620 m². Lo hanno annunciato il Sindaco Claudio Corrarati ed il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Stephan Konder durante la conferenza stampa che ha seguito la seduta dell’esecutivo.

L’intervento si realizza grazie alla stipula di un accordo urbanistico con la proprietà, che si impegna a realizzare nuova cubatura residenziale destinando il 60% all’edilizia agevolata e il 40% all’edilizia privata convenzionata. Complessivamente verranno costruiti 75 alloggi, di cui 45 riservati all’edilizia agevolata e 30 all’edilizia privata.

Oltre alla componente residenziale, l’accordo prevede la realizzazione, sulla medesima particella, di un parco pubblico di quartiere per un volume complessivo pari a 2.000 m³, che sarà ceduto gratuitamente al Comune al termine dei lavori. Sarà inoltre ceduta al Comune un’ulteriore superficie di 270 m² lungo via Similaun per la realizzazione di una nuova pista ciclabile.

Dal punto di vista architettonico, il progetto si articola in due corpi edilizi disposti a L, con un’altezza massima di 23 metri piano terra + sei piani ed un piano interrato. Previsto un posto auto per ciascuna delle unità abitative che verranno realizzate.

La Giunta ha inoltre autorizzato una seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di riqualificazione energetica dell’edificio comunale sito in via Claudia Augusta 87-89. Il maggiore importo dei lavori pari a 800.000 Euro, sarà finanziato con fondi PNRR.

Durante i lavori, la Soprintendenza ai beni culturali ha evidenziato la necessità di utilizzare un cappotto termico ad alte prestazioni ma a spessore ridotto, per tutelare l’integrità architettonica delle facciate. L’intervento riguarda 16 alloggi esistenti e la realizzazione di 2 nuove mansarde.

“I lavori – ha dichiarato il Vicesindaco Stephan Konder – dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno”.