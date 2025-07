COMUNE DI BOLZANO * «WALTHERPARK: INCONTRO OPERATIVO SU VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO»

17.01 - lunedì 21 luglio 2025

Condiviso lo spostamento del capolinea delle linee autobus 10A e 10B in zona stazione

Si è svolto quest’oggi in municipio a Bolzano un incontro operativo dedicato alla viabilità e alla gestione del trasporto pubblico nell’area interessata dal progetto WaltherPark.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Claudio Corrarati, il Vicesindaco Stephan Konder, l’Assessora alla Mobilità Johanna Ramoser, i tecnici comunali e provinciali della viabilità, nonché i vertici del progetto Waltherpark e i professionisti che hanno curato lo studio viabilistico dell’area.

Nel corso del confronto è stata condivisa e approvata la decisione di spostare il capolinea delle linee autobus 10A e 10B davanti alla stazione ferroviaria, accogliendo così le richieste avanzate dalla cittadinanza e recepite anche attraverso alcune interrogazioni presentate in Consiglio comunale.

La proposta sarà formalizzata a Sasa e alla Provincia già entro domani, con l’obiettivo di renderla operativa nei prossimi giorni, anche in via provvisoria.

“Abbiamo ritenuto prioritario intervenire in tempi rapidi per dare una risposta concreta ai disagi segnalati dai cittadini – ha dichiarato il Sindaco Claudio Corrarati –. Lo spostamento del capolinea è una misura pratica e condivisa, che migliora l’accessibilità e si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla mobilità urbana della zona”.

Durante l’incontro è stata inoltre sollecitata la prosecuzione celere dei lavori nell’area del cantiere, con particolare attenzione alla zona della stazione, dove si è chiesto di accelerare il completamento delle opere previste dal progetto.

È stata infine condivisa la proposta di installare coperture contro la pioggia presso le due principali fermate di via Alto Adige, al fine di migliorare le condizioni di attesa per l’utenza.

L’Amministrazione comunale conferma il massimo impegno nel monitorare da vicino lo sviluppo dei lavori e nel proporre soluzioni concrete e tempestive per la mobilità urbana, in ascolto costante delle esigenze della popolazione.