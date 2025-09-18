COMUNE DI BOLZANO * «VISITA DEL VICE PREMIER SALVINI, FOCUS SU AREALE FERROVIARIO E SICUREZZA URBANA»

18.40 - giovedì 18 settembre 2025

L’incontro con le autorità cittadine al Teatro comunale di piazza Verdi. In primo piano il tema dell’ areale ferroviario

Di rientro dalla cerimonia di abbattimento transfrontaliero del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato ricevuto oggi a Bolzano dal Sindaco Claudio Corrarati.

L’incontro si è svolto al Teatro comunale di piazza Verdi, alla presenza anche del Vice Sindaco Stephan Konder e dell’Assessore all’Ambiente Marco Caruso.

Il confronto ha riguardato in particolare il futuro dell’areale ferroviario e della nuova stazione. “Il Ministro – ha sottolineato il Sindaco Corrarati – ha confermato alcuni impegni già presi, ribadendo la volontà di accelerare la macchina organizzativa con RFI per avviare entro l’anno almeno una parte della progettazione, sia della ferrovia, che soprattutto della stazione. Un’accelerazione importante, che potrebbe ridurre i tempi e offrire una visione chiara e concreta per un’area strategica della Città”. il Ministro Salvini si è riservato di aggiornare l’Amministrazione comunale nelle prossime settimane sull’avanzamento delle iniziative.

Altro tema affrontato è stato quello della sicurezza urbana, con particolare riferimento al parco Cappuccini. Nel corso del sopralluogo, si è discusso della presenza di situazioni critiche e della carenza di organico della Polizia municipale. Il Ministro ha ricordato che a livello nazionale è in corso un lavoro di revisione della normativa sulle polizie locali, per rafforzarne il ruolo di presidio quotidiano nei quartieri.

L’incontro si è concluso con una breve visita agli spazi del Teatro comunale, recentemente oggetto di un intervento di adeguamento e riqualificazione tecnologica del valore di circa 2,5 milioni di euro, finanziato attraverso il PNRR.