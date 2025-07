COMUNE DI BOLZANO * VIABILITÀ: «PIAZZA VERDI E VIA MAYR NUSSER, DA LUNEDÌ 28 LUGLIO INTERVENTI FINALI DI ASFALTATURA»

13.20 - venerdì 25 luglio 2025

L’Assessora alla Mobilità del Comune di Bolzano, Johanna Ramoser, comunica che lunedì 28 luglio prenderanno il via gli attesi lavori di asfaltatura conclusiva in Piazza Verdi e via Mayr Nusser.

Gli interventi, previsti non oltre venerdì 8 agosto (salvo condizioni meteo avverse o imprevisti), rappresentano l’ultima fase del progetto di riqualificazione dell’area legata al WaltherPark, segnando il completamento del nuovo assetto viario e urbano della zona.

I lavori si svolgeranno prevalentemente in orario diurno e comporteranno temporanee modifiche alla viabilità. Per garantire una maggiore fluidità del traffico e ridurre l’impatto sulla circolazione, le operazioni nei punti più sensibili – in particolare le intersezioni via Alto Adige-via Garibaldi e piazza Verdi-ponte Loreto difronte al Teatro Comunale – saranno eseguite in orario notturno, dalle 21.00 alle 6.00.

Durante tutto il periodo del cantiere, i pannelli a messaggio variabile posizionati agli ingressi della città segnaleranno gli interventi in corso nell’area di piazza Verdi, invitando automobilisti e residenti a prestare la dovuta attenzione.

Contestualmente verrà realizzata anche la seconda rotatoria prevista dal progetto, in corrispondenza dell’incrocio tra piazza Verdi e l’accesso a ponte Loreto, contribuendo a migliorare ulteriormente la fluidità del traffico e la sicurezza viaria.

“Si tratta di un intervento importante, che porterà benefici concreti alla mobilità cittadina”, afferma l’Assessora Johanna Ramoser. “Ringraziamo sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza: siamo certi che i vantaggi si noteranno fin da subito”.

Il Comune invita i cittadini a porre attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali dell’amministrazione.