COMUNE DI BOLZANO * «VIA CATINACCIO, INTERVENTO PER ELIMINARE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICARE PAVIMENTAZIONE»

13.20 - mercoledì 20 agosto 2025

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria in via Catinaccio, che comprendono l’abbattimento delle barriere architettoniche su suolo pubblico, l’adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e il rinnovo della pavimentazione in asfalto della strada e del marciapiede.

La riasfaltatura si estenderà anche a una porzione di via Latemar.

L’intervento avrà una durata di circa 30 giorni.

Dal punto di vista della viabilità, previsto il divieto di circolazione nel tratto interessato dai lavori.

Sempre garantiti in sicurezza il passaggio pedonale sulla via e l’accesso alle proprietà private.

L’impresa esecutrice è Rauchbau srl e l’importo ammonta a circa 53.000 euro.

