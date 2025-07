COMUNE DI BOLZANO * TORNA “ARIETTA FRESCA”: «MUSICA, CINEMA E SOCIALITÀ ALL’ANFITEATRO ARCOBALENO (19 LUGLIO – 11 SETTEMBRE)»

10.01 - venerdì 18 luglio 2025

Dal 19 luglio all’11 settembre all’Anfiteatro Arcobaleno torna la cultura con la rassegna estiva a cura di Arci Bolzano.

Dopo un anno di stop, l’Anfiteatro Arcobaleno di Bolzano – sopra il Pippo.Stage, presso il Parco Petrarca – torna ad animarsi grazie ad “Arietta fresca”, una rassegna estiva nata per riportare la cittadinanza a vivere uno spazio pubblico troppo a lungo lasciato all’abbandono.

L’iniziativa, promossa da Arci Bolzano con il sostegno del Comune capoluogo, nasce dal bisogno urgente di prendersi cura di uno spazio e restituirlo alla comunità attraverso la cultura, la socialità e la partecipazione. Questi valori guidano tutta l’attività culturale di Arci Bolzano anche nella sua proposta culturale e musicale che si svolge al chiuso, presso il Pippo.Stage, tutto il resto dell’anno.

“Arietta Fresca” è una rassegna che coinvolge diverse realtà nella creazione di un progetto condiviso per presidiare un bene comune, dandogli slancio attraverso la musica, il cinema e la convivialità. Per un’estate alternativa, libera e partecipata, in cui la comunità e i giovani possano sentirsi protagonisti.

Così il Sindaco Claudio Corrarati: “Il progetto Arietta Fresca rappresenta un’opportunità preziosa per la Città di Bolzano: grazie alla forza della cultura e all’impegno delle realtà giovanili del territorio, vogliamo restituire ai cittadini la possibilità di vivere e riappropriarsi degli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro, creatività e partecipazione attiva”.

Così l’Assessore Claudio Della Ratta: “Il progetto Arietta Fresca è fondamentale non solo per valorizzare e rivitalizzare spazi cittadini, ma anche per mettere in luce le competenze delle associazioni giovanili e il protagonismo dei giovani, che diventano testimoni attivi di un cambiamento culturale e sociale. È anche un esempio virtuoso di economia della notte, grazie alla collaborazione con l’esercente che, attraverso orari di apertura pensati in funzione dell’obiettivo comune, contribuisce alla piena valorizzazione del parco come luogo vivo, inclusivo e sicuro anche nelle ore serali”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

LUGLIO – 19 luglio: CD Night (a cura del Collettivo Beatcoin) – 26 luglio: Spritzami + Aftershow (a cura di Night Princess)

AGOSTO – 1 agosto: Mountain Top Station Night + Junglist After Party – 2 agosto: Movie Night (proiezione del film “Vermiglio”, 2024, regia di Maura Delpero) – 8 agosto: Ire Vibes Open Air + After Party (a cura di DNB) – 9 agosto: Movie Night (proiezione del film “Le otto montagne”, 2022, regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch) – 22 agosto: Bassi Fondi Night (serata hip hop) + After Party – 23 agosto: Experimental Party (a cura del Collettivo Beatcoin) – 30 agosto: Movie Night

SETTEMBRE – 4 settembre: Movie Night (proiezione del film “Il Divo”, 2008, regia di Paolo Sorrentino) – 5 settembre: Spritzami + After Party – 11 settembre: Movie Night (proiezione del film “Romanzo Criminale”, 2005, regia di Michele Placido)