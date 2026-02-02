COMUNE DI BOLZANO * «TAXI E NCC RAGGIUNGONO L’INTESA, LE CATEGORIE RINGRAZIANO PER IL LAVORO CONDIVISO»

18.40 - lunedì 2 febbraio 2026

Il Comune ringrazia le categorie per il lavoro condiviso

È stato raggiunto un accordo condiviso tra il Comune di Bolzano, i tassisti e il comparto del noleggio con conducente (NCC), che consente di chiudere una vertenza aperta da tempo e di definire un quadro chiaro per il futuro del servizio.

Un risultato frutto di un confronto costante e costruttivo, che ha permesso di individuare una soluzione equilibrata e sostenibile.

L’ Assessora comunale alla Mobilità Johanna Ramoser sottolinea l’importanza del percorso svolto insieme alle categorie: “Ringrazio per la collaborazione che ha permesso di trovare una soluzione condivisa. Sul tema degli NCC, abbiamo lavorato in modo concreto e positivo anche con le associazioni di categoria LVH e CNA, con le quali è stato possibile chiarire i nodi ancora aperti “.

L’intesa definisce in modo puntuale i criteri relativi al parco mezzi, superando le criticità legate all’anzianità dei veicoli e valorizzando invece gli standard ambientali condividendo così una visione orientata alla sostenibilità e alla qualità del servizio.

“Ora – prosegue l’assessora Ramoser – porterò avanti l’accordo nelle varie sedi istituzionali. È un momento importante per arrivare a una normalizzazione definitiva dei rapporti tra Comune e categorie e per dare certezze a operatori e utenti”.

Con l’ingresso formale degli NCC nell’intesa, il percorso avviato consente anche di superare le precedenti divergenze e di guardare con maggiore chiarezza al futuro assetto del servizio, compreso l’aumento programmato delle licenze e l’organizzazione degli spazi dedicati, come l’area prevista in zona stazione.

Il Comune di Bolzano conferma così la volontà di proseguire nel dialogo con tutti i soggetti coinvolti, nella convinzione che il confronto e la condivisione siano strumenti fondamentali per costruire soluzioni efficaci e durature.