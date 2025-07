COMUNE DI BOLZANO * «SOCIAL PARK: NUOVA VITA AL PARCO DEI CAPPUCCINI, RASSEGNA CONDIVISA DI EVENTI E ATTIVITÀ»

14.02 - giovedì 31 luglio 2025

Presentata una nuova rassegna di appuntamenti che da agosto a ottobre animerà il Parco dei Cappuccini trasformandolo in un luogo di incontro, partecipazione e creatività.

Questa mattina in municipio a Bolzano, il Sindaco Claudio Corrarati, con il Vicesindaco Stephan Konder e l’Assessora alle Politiche Sociali e allo Sport Patrizia Brillo, ha presentato ufficialmente “Cappuccini Social Park”, una nuova rassegna di eventi e attività che, da agosto a ottobre, animerà il Parco dei Cappuccini, trasformandolo in un luogo di incontro, partecipazione e creatività.

L’iniziativa, ideata e coordinata dal Comune di Bolzano con il supporto della Circoscrizione Centro-Piani-Rencio, nasce con l’obiettivo di restituire dignità e vivibilità a uno spazio urbano spesso al centro di criticità e fenomeni di marginalità.

Numerose realtà del territorio – tra associazioni, cooperative, istituzioni culturali, operatori sociali, professionisti dello sport e artisti – hanno risposto con entusiasmo alla call pubblica lanciata in tempi rapidi dal Comune, contribuendo alla costruzione di un programma ricco e variegato: dalle attività del mattino alla musica, dal cinema allo swap party, dalla fotografia alla danza, dal burraco alle arti circensi. Una risposta corale che testimonia la volontà della comunità di riappropriarsi del Parco dei Cappuccini come spazio positivo, vivo e condiviso.

“Il territorio ha colto al volo l’occasione, con estrema flessibilità e professionalità, di co-progettare qualcosa di concreto, utile e bello per la comunità: una proposta varia, tempestiva e di senso, che testimonia il potenziale di un parco che rischiava la chiusura e che oggi, invece, si apre alla Città, grazie alla città stessa”, ha dichiarato il Sindaco Claudio Corrarati.

Il Cappuccini Social Park sarà un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, uno spazio dove sperimentare nuovi modi di vivere i luoghi pubblici, promuovere il senso di appartenenza e stimolare l’animazione di comunità.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione urbana, in vista degli interventi strutturali previsti per l’inizio del 2026. Per rendere possibile l’iniziativa, il Comune metterà a disposizione infrastrutture fisse e supporti organizzativi, semplificando al contempo le procedure autorizzative per favorire il lavoro in rete.

Capofila dell’iniziativa l’associazione La Strada – Der Weg, già protagonista del modello di successo Semirurali Social Park, che si occuperà della gestione economica e logistica dell’intera rassegna.

“Questo progetto pilota rappresenta un nuovo modo di vivere il parco: dalla mattina alla sera, con un programma chiaro e condiviso, coinvolgendo decine di associazioni culturali, sportive, musicali e sociali. Vogliamo creare una vera comunità attiva e al tempo stesso sviluppare un modello replicabile anche in altri parchi cittadini. La vera innovazione sta nella gestione: un’unica regia, un unico procedimento autorizzativo, anche con oltre 30 realtà coinvolte. Pensate che normalmente gestiamo circa 350-400 domande all’anno per attività varie di questo tipo; con questo sistema ne basta una sola. Questa è la nostra idea di spending rerview: semplificare la vita all’amministrazione, aumentando qualità e quantità delle opportunità per i cittadini. Questo è il vero valore aggiunto” ha concluso il Sindaco Corrarati.

Il programma della rassegna si svilupperà nell’arco di tre mesi, con aggiornamenti costanti che accompagneranno l’evolversi dell’iniziativa. Tutte le informazioni saranno rese disponibili attraverso i canali ufficiali del Comune di Bolzano, compresa la piattaforma digitale BZ Events, sui profili social delle realtà coinvolte e grazie a una bacheca informativa collocata all’ingresso del Parco dei Cappuccini. In questo modo, cittadine e cittadini potranno restare sempre aggiornati e partecipare attivamente alla trasformazione condivisa di uno dei luoghi simbolo della città.

PROGRAMMA GENERALE

Agosto

Il mese si apre il 2 agosto con Waag/Ella, che propone workshop fotografici con Giulia Bersani, una performance floreale di Sara Quatela, picnic e swing nel parco. UISP cura il risveglio attivo ogni martedì mattina, mentre Amelia Mercadini propone sessioni di yoga. Per i più piccoli, Sagapò organizza letture all’aperto con Libri all’aria. Il 9 e 23 agosto Elisio porta musica in vinile, street food e live di artisti locali. Talia invita a leggere le stelle (10/08) e a riscoprire la storia locale (25/08). Il Coro Lirico G. Verdi apre le prove del suo Elisir d’Amore, mentre Teatro Blu unisce danza contemporanea e benessere con un incontro con nutrizionista. Tra gli appuntamenti culturali, BeYoung, Cristallo Young, Bluspace e COOLtour organizzano un talk con il rapper-writer Hube, e Officine Vispa presenta uno spettacolo di stand-up comedy con Shatta Valli e Antonia Caruso. Completano il mese il laboratorio corale della Federazione Cori, l’attività sportiva di Boxe Nicotera e l’esibizione musicale giovanile del Bunker Jugend Kultur Treff.

Settembre

Continuano le attività motorie con UISP e gli allenamenti con Boxe Nicotera, mentre Halepop propone concerti serali e matinée. Teatro Blu torna con nuove performance, Bem Brasil anima il parco con la samba, e Arteviva con la giocoleria. L’Officina delle Nuvole organizza un’escape room, mentre All Together e ControTempo Teatro presentano uno spettacolo sulla genitorialità con baby pit stop. Tra gli eventi musicali, il concerto serale della Banda Mascagni e quello delle band giovanili dell’Istituto Musicale Vivaldi. In programma anche la giornata dedicata alla mobilità con Bolzano in Bici, pittura all’aperto con il Club Arcimboldo e un workshop a cura di Donne Nissà.

Ottobre

Proseguono le attività continuative di UISP e Boxe Nicotera, con l’aggiunta dello yoga pomeridiano proposto da Amelia Mercadini. Jugenddienst organizza uno swap party e una proiezione di cinema sotto le stelle, mentre Streetwork.bz propone un talk sul disagio giovanile accompagnato da musica. Chiude la stagione il Reading party ideato da Lettera 7, in collaborazione con Biblioteca Claudia Augusta e Dante Alighieri.

All’iniziativa partecipano oltre 30 realtà culturali, sociali, sportive e artistiche, tra cui: All Together, Arteviva, BeYoung, Bem Brasil, Biblioteca Claudia Augusta, Centro Trevi, Boxe Nicotera, Bunker Jugend Kultur Treff, Club Arcimboldo, COOLtour, ControTempo Teatro, Coro Lirico G. Verdi, Dante Alighieri, Donne Nissà, Elisio, Federazione Cori, Federazione Teatro, Halepop, Istituto Musicale Vivaldi, Jugenddienst, La Strada–Der Weg, Lettera 7, Officina delle Nuvole, Officine Vispa, Sagapò, Streetwork.bz, Swing On Suedtirol, Talia, Teatro Blu, Teatro Cristallo Young, Teatro Stabile di Bolzano, UISP, Waag/Ella, VBB.