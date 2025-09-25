COMUNE DI BOLZANO * SGOMBERO E PULIZIA LUNGO IL TALVERA: «INTERVENTO CONGIUNTO DI ASSESSORATO AMBIENTE – SEAB – POLIZIA MUNICIPALE»

16.01 - giovedì 25 settembre 2025

Operazione dell’Assessorato all’Ambiente con SEAB e Polizia Municipale per ripristinare le condizioni ambientali e di sicurezza pubblica

Nella mattinata odierna si è svolta un’operazione di sgombero e successiva pulizia sulla sponda orografica sinistra del Talvera, nei pressi dell’area cani e dietro il Minigolf.

L’intervento è stato promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bolzano con la collaborazione degli operatori della SEAB e del Nucleo di Sicurezza Urbana della Polizia Municipale.

Sul posto era presente anche l’Assessore all’Ambiente Marco Caruso, che ha seguito direttamente le operazioni, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale a tutelare la sicurezza, il decoro e la fruibilità degli spazi verdi cittadini.

Le aree, occupate da insediamenti abusivi, composti da alcune tende, sono stati completamente sgomberati e ripuliti. Al momento dell’intervento erano presenti quattro persone (tre di nazionalità magrebina e una di nazionalità turca), tutte in possesso di regolare permesso di soggiorno, che sono state identificate dalla Polizia Municipale.

Il materiale rinvenuto è stato rimosso e avviato a corretto smaltimento. Le operazioni si sono svolte senza alcun tipo di problema o intoppo.

L’intervento di stamane rientra in un piano più ampio di azioni programmate, che interesseranno anche altre zone sensibili del capoluogo. Si tratta di attività volte a ripristinare le pre-esistenti condizioni di igiene e sicurezza pubblica e, allo stesso tempo, a contenere o scongiurare il possibile degrado ed inquinamento ambientale, oltre all’utilizzo improprio di aree pubbliche.

Come sottolineato dall’Assessore Caruso: “Queste attività preventive hanno lo scopo di ripristinare le condizioni ambientali originarie e, al tempo stesso, di prevenire fenomeni di degrado e l’uso improprio di aree destinate alla collettività. Per l’ Amministrazione cittadina la sicurezza urbana, la tutela dell’ambiente ed il decoro degli spazi pubblici rappresentano priorità assolute, da perseguire attraverso un impegno costante e una collaborazione sempre più stretta tra Comune, Provincia, servizi operativi e cittadini”.