COMUNE DI BOLZANO * SEDUTA: «VIABILITÀ, DOPPIO SENSO SU VIALE TRENTO E PONTE RESIA / SERVIZI DEMOGRAFICI, NESSUNA EMERGENZA CIE – CITTADINANZA – RESIDENZA»

17.05 - giovedì 4 settembre 2025

Si è riunita questa mattina in municipio la Giunta comunale di Bolzano. Al termine della seduta, il Sindaco Claudio Corrarati, insieme al Vice Sindaco Stephan Konder e agli Assessori Claudio Della Ratta, Tritan Myftiu e Patrizia Brillo, ha incontrato la stampa per illustrare alcuni temi di attualità e di interesse per la cittadinanza. Sul tavolo: la viabilità cittadina, lo stato dei Servizi demografici e il Festival del Movimento (suivirà su questo comunicato dedicato).

Viabilità: doppio senso su viale Trento e ponte Resia

Uno dei punti centrali affrontati in conferenza stampa riguarda la mobilità urbana. Il Sindaco Corrarati ha annunciato che nei prossimi giorni viale Trento verrà riaperto al traffico a doppio senso di marcia. Si tratta, nelle parole del primo cittadino, di una fase di sperimentazione sul campo. “Abbiamo ritenuto opportuno testare fin da subito gli effeti della riapertura al traffico in doppio senso di marcia e valutarne attentamente gli impatti”, ha spiegato Corrarati. Parallelamente, il primo cittadino ha comunicato che già da lunedì 8 settembre, a mezzogiorno, anche ponte Resia tornerà percorribile in entrambe le direzioni, con l’auspicio che possa offrire sollievo al traffico cittadino.

Il Sindaco ha sottolineato come l’esperimento su viale Trento sarà seguito con la massima attenzione, monitorando flussi e impatti sulla mobilità complessiva della città. L’obiettivo è quelllo di avere dati concreti per poter decidere se rendere poi definitiva la misura o, se necessario, tornare alla situazione precedente. Non va dimenticato che proprio su viale Trento interessano i lavori per il nuovo tunnel ferroviario del Virgolo, un’opera di grande rilievo infrastrutturale che potrà comportare, in fasi diverse, chiusure temporanee e modifiche alla viabilità.

“Vogliamo affrontare questo passaggio con spirito costruttivo e trasparente – ha concluso Corrarati – in modo che i cittadini siano informati e consapevoli delle scelte e delle eventuali correzioni necessarie”.

Servizi Demografici: nessuna emergenza CIE, Cittadinanza, Residenza

Gli assessori comunali Tritan Myftiu e Claudia Della Ratta, con la direttrice dell’Ufficio Servizi Demografici Manuela Buonfrate, nel corso della conferenza stampa hanno voluto rassicurare la cittadinanza sul fatto che non vi è alcuna emergenza nei Servizi demografici per quanto riguardo in particolare il rilascio delle nuove CIE, cittadinanza e residenza. Le attività procedono infatti regolarmente e alcune misure di potenziamento sono già operative.

Le Carte d’Identità Elettroniche (CIE) sostituiscono gradualmente le carte cartacee e gli sportelli demografici sono stati rafforzati. Ad esempio, lo sportello Europa Novacella è passato da 4,5 a 15 ore giornaliere, con due sportelli attivi già dalle 07:30. Sono previste inoltre aperture straordinarie serali per facilitare l’accesso di lavoratori e studenti.

Sul fronte della cittadinanza, nessun decreto è stato o sarà lasciato scadere: le posizioni sono monitorate quotidianamente e regolarizzate entro 24 ore se necessario.

Il 2025 ha portato un carico di lavoro elevato a causa delle elezioni comunali di Bolzano e dei 27 Comuni del Circondario, con oltre 600 ore di straordinario solo per l’esame delle candidature. L’arretrato generato è già stato ridotto e si prevede il recupero completo entro fine settembre.

I Servizi demografici contano 60 operatori che gestiscono 104 procedimenti in tre sedi, tra cui iscrizioni, mutazioni, cambi di abitazione, rilascio CIE, eventi e certificazioni di stato civile. Nel solo 2025 le pratiche di residenza sono aumentate del 14% rispetto al 2024, senza però compromettere l’efficienza del servizio.

Dal 2024, l’Ufficio supporta anche la Questura nella distribuzione dei passaporti: dal 23 settembre 2024 al 7 agosto 2025 sono stati gestiti 3.934 passaporti, riducendo sensibilmente i tempi di attesa per i cittadini.

In sintesi, è stato ribadito, i Servizi demografici funzionano regolarmente, con personale dedicato, potenziamentii in corso e tempi di attesa in continuo miglioramento. Nessuna emergenza è in corso, solo normale gestione e attenzione ai cittadini.