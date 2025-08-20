COMUNE DI BOLZANO * «PROGETTO BOMAAX: ESPERTI E CITTADINI UNITI PER LO STUDIO DEI RISCHI CLIMATICI URBANI»

16.01 - mercoledì 20 agosto 2025

Comune, esperti e cittadini collaborano per lo studio dei rischi climatici urbani

Nelle scorse settimane, nella Sala di Rappresentanza del municipio, si sono svolti l’incontro inaugurale ed il primo workshop del sub-progetto BOMAAX, iniziativa del Comune di Bolzano finanziata integralmente dall’Unione Europea e sviluppata nell’ambito del progetto europeo CLIMAAX, promosso dal programma Horizon Europe.

L’incontro, organizzato dai partner incaricati dal Comune per lo svolgimento delle attività – Land Italia Srl, Austrian Institute of Technology, Studio Calas e Cisma Srl – ha visto la partecipazione di oltre trenta persone tra rappresentanti delle strutture comunali, servizi di emergenza, gestori di infrastrutture, enti di ricerca, associazioni di categoria e cittadini.

Obiettivo del workshop: avviare un percorso condiviso di analisi e mappatura dei principali rischi climatici per la città.

Grazie al lavoro di gruppo e al confronto tra i partecipanti, sono state individuate alcune aree urbane particolarmente vulnerabili, confermando le indicazioni del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) del Comune di Bolzano, che già aveva identificato come prioritari i rischi legati a ondate di calore e precipitazioni intense.

Dal workshop sono emerse anche le prime proposte di possibili soluzioni, sia di tipo tecnico, che basate sulla natura, come l’incremento del verde urbano e la creazione di spazi permeabili.

I risultati del workshop, insieme alle analisi preliminari delle mappe di rischio elaborate su base satellitare e modellistica, confluiranno in un rapporto tecnico, che rappresenta il primo passo del progetto BOMAAX.

Le fasi successive saranno dedicate ad analisi di dettaglio, allo sviluppo di linee guida e misure per integrare l’adattamento climatico nella pianificazione urbana e alla sperimentazione di soluzioni in un sito pilota all’interno del capoluogo.

Non appena il rapporto sarà completato, sarà diffuso attraverso i canali ufficiali del Comune di Bolzano.