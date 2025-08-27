COMUNE DI BOLZANO * «PRIMO INCONTRO DEL TAVOLO DI SVILUPPO ECONOMICO, CORRARATI E KONDER A CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI»

12.02 - mercoledì 27 agosto 2025

Il Sindaco Corrarati ed il Vice Sindaco Konder a confronto con i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali

Promosso e convocato dal Sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, presente anche il Vice Sindaco Stephan Konder si è svolto in Municipio il primo incontro del Tavolo di Sviluppo Economico, alla presenza dei rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali della città.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e dialogo sulle priorità e le prospettive dello sviluppo economico urbano, ponendo le basi per una progettazione condivisa e partecipata delle politiche locali.

Obiettivo principale di questo primo momento, quello di creare uno spazio di ascolto e di confronto tra l’amministrazione comunale e i portatori di interessi economici, al fine di analizzare le dinamiche attuali e individuare strategie concrete per sostenere la crescita della città.

Si è discusso di come promuovere la competitività delle imprese, stimolare l’innovazione, sostenere la produttività e favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali, senza mai perdere di vista il benessere dei cittadini e la qualità della vita urbana.

“La sfida che ci poniamo con questa iniziativa è quella di costruire insieme un progetto di sviluppo economico che non guardi solo al breve termine, ma che si fondi su principi di sostenibilità, inclusività e innovazione. Vogliamo creare un ambiente favorevole alla crescita, attento alla creazione di posti di lavoro stabili e qualificati, al rispetto dell’ambiente e alla cura del decoro urbano, elementi essenziali per migliorare concretamente la vita dei cittadini” ha dichiarato il Sindaco Corrarati.

Durante l’incontro sono state affrontate diverse tematiche strategiche: dallo sviluppo delle specificità e delle potenzialità dell’area urbana, all’introduzione di strumenti e iniziative a supporto della competitività e della produttività degli operatori economici e delle imprese, fino al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del decoro urbano, riconosciuti come fattori determinanti per attrarre investimenti e sostenere una crescita equilibrata e sostenibile.

Il Tavolo di Sviluppo Economico rappresenta così un primo passo concreto verso una politica economica partecipata, capace di integrare visioni diverse e di costruire percorsi condivisi per il futuro della città, valorizzando il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini.