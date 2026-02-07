COMUNE DI BOLZANO * «PRIMA IN ITALIA CON UN FRANCOBOLLO DEDICATO A BULLISMO E CYBERBULLISMO»

15.20 - sabato 7 febbraio 2026

Presentata in Sala di rappresentanza l’iniziativa promossa dal Comune con Poste Italiane nella Giornata nazionale di sensibilizzazione.

Si è svolta questa mattina, nella Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano, la presentazione e l’emissione del primo francobollo italiano dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Un’iniziativa di forte valore simbolico e civile, che vede Bolzano apripista a livello nazionale proprio nella Giornata nazionale contro questi fenomeni, confermando l’impegno della città nella promozione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità condivisa.

Il francobollo è stato proposto dal Comune di Bolzano e sostenuto da Poste Italiane, che ha creduto fin da subito nel progetto riconoscendone il valore educativo e sociale. L’emissione rappresenta il punto di arrivo di un percorso progettuale sviluppato nel corso del 2025, frutto di una collaborazione ampia e qualificata tra istituzioni, mondo dello sport, realtà culturali e associative del territorio.

“Questo francobollo – ha dichiarato il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati – rappresenta un messaggio forte che parte dalla nostra Città e parla a tutto il Paese. È un segno concreto con cui Bolzano dice no al bullismo e al cyberbullismo e ribadisce il proprio impegno a favore delle giovani generazioni. In un’epoca dominata dai social, l’invito che lanciamo è anche quello di riscoprire un gesto semplice ma potente: invece di un post, mandate una cartolina della nostra Città in giro per l’Italia e nel mondo, usando questo francobollo, per far viaggiare un messaggio di rispetto, attenzione e responsabilità”.

I numeri restituiscono con chiarezza la dimensione del fenomeno: in Italia un giovane su cinque è vittima di bullismo, con episodi che nel 21% dei casi si ripetono almeno una volta al mese, mentre sono circa un milione e 300 mila i ragazzi colpiti da cyberbullismo. Dati che confermano come la prevenzione, la formazione e l’educazione restino strumenti imprescindibili per contrastare una realtà che non può essere ignorata.

Alla presentazione erano presenti il delegato del Ministero che ha sostenuto e avallato la richiesta avanzata dal Comune di Bolzano e un rappresentante della direzione nazionale di Poste Italiane, giunto da Roma a testimonianza dell’importanza di un’iniziativa che, per la prima volta in Italia, prende forma proprio a Bolzano. Presente anche la Questura di Bolzano, impegnata quotidianamente, in particolare nelle scuole, sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione.

Accanto al Sindaco, hanno partecipato numerosi assessori e consiglieri comunali, a conferma di un impegno condiviso dall’intera Amministrazione comunale, oltre a rappresentanti del mondo della scuola, associazioni sportive e realtà del territorio da anni attive nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

“Questo francobollo – ha sottolineato l’Assessore ai Giovani Claudio Della Ratta – è molto più di un simbolo: è il segno di un impegno concreto che parla ai ragazzi con linguaggi diversi e vicini al loro vissuto. Il bullismo non è mai un fatto privato, ma una responsabilità collettiva. Come istituzioni dobbiamo continuare a investire in progetti educativi capaci di prevenire, ascoltare e accompagnare, costruendo reti solide tra scuola, sport e comunità”.

Dalla stessa sinergia è nato anche il progetto narrativo e educativo che ruota attorno al personaggio di “Arnold e gli Scaldapanchina”, un fumetto che racconta la storia di un ragazzo vittima di bullismo capace di rialzarsi grazie allo sport e al sostegno degli altri, coinvolgendo scuole, famiglie e cittadini. L’emissione rappresenta il punto di arrivo di un percorso progettuale sviluppato nel corso del 2025, frutto della collaborazione tra Comune di Bolzano, GS Excelsior, FC Südtirol, Almond Entertainment e Poste Italiane. Un percorso che non si esaurisce con l’emissione del francobollo, ma che guarda già al futuro. Nel corso della presentazione è stata infatti ribadita la volontà del Comune di Bolzano di dare continuità all’impegno anche nel 2026, con nuovi progetti educativi rivolti alle scuole e ai giovani, capaci di stimolare riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva.

Il francobollo, disponibile a partire da lunedì, diventa così uno strumento concreto di sensibilizzazione, capace di unire memoria, impegno e responsabilità. Un’iniziativa unica nel panorama nazionale, di cui la Città di Bolzano, il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio comunale esprimono grande orgoglio, nella convinzione che solo attraverso un’azione continua e condivisa sia possibile costruire una comunità sempre più consapevole e inclusiva.